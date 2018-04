El exdirector del FBI contra Trump: acoso, mafia y la noche de las prostitutas rusas

James Comey, exdirector del FBI, dará a conocer varias historias "incómodas" sobre el presidente estadonidense Donald Trump en su libro Una lealtad mayor, que será publicado la semana que viene en Estados Unidos.

Comey, quien fue despedido de su cargo el pasado año, acusa en Trump de “falta de ética y egocentrismo”.

Además, en las 304 páginas del libro lo describe como un acosador, un “mentiroso congénito, vacío de emociones y desligado de la verdad”.

En el libro que los estadounisenses y todo el mundo ya podrá leer la próxima semana, se hacen disímiles críticas a Trump, entre ellas sus intentos de frenar la investigación de la trama rusa, donde se pretendía saber si hubo coordinación entre el equipo de Trump y la campaña lanzada por el Kremlin contra Hillary Clinton durante las elecciones.

Comey también hace alusión en el libro a lo que sucedió en 2013 en la suite presidencial del Hotel Ritz-Carlton, de Moscú, donde supuestamente un grupo de prostitutas orinó a petición de Trump en la misma cama en la que había dormido el matrimonio Obama.

Por su parte, Trump, idignado, le llama "bola de baba mentirosa" y "débil" a Comey en su cuenta de Twitter:

Comey escribió en el libro que ha tenido en vilo a la prense estadounidense: “Preferí no decirle que la actividad referida no requería que pasase la noche en la habitación ni de la proximidad de los participantes. De hecho, aunque no lo sé con seguridad, me imaginé que la suite presidencial del Ritz-Carlton de Moscú era lo suficientemente grande para que un germófobo guardase una distancia de seguridad respecto a la actividad”.

El exdirector del FBI expone su rechazo hacia Trump sin tapujos: “Estar con él me traía a la memoria recuerdos de cuando era fiscal antimafia. El silencioso círculo del asentimiento. El completo control del boss. Los juramentos de lealtad. El mundo del nosotros-contra-ellos. La mentira permanente al servicio de una lealtad por encima de la moralidad y la verdad”.

Con información de El País.