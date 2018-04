El pianista cubano José María Vitier cree que el reguetón es una enfermedad incurable

El pianista cubano José María Vitier ha criticado la falta de valores de las letras del reguetón en una entrevista concedida al diario digital The Objective. "El reguetón es como esas nuevas enfermedades que no se sabe cómo se curan", señaló el artista, que se presentó como un defensor del sistema "modélico" de la enseñanza artística en Cuba. "Se pierde muy poco talento", dijo.

En su opinión, la pérdida de valores de las sociedades se nota "en las músicas marginales que han copado los medios de comunicación". Aún así, él no es partidario de prohibir sino de controlar. Además, reconoce que Cuba no puede culpar a nadie del auge del reguetón porque se da más en la Isla que en otros puntos del planeta.

Vitier defiende que la música debe ser inclusiva. Sin embargo, los mensajes del reguetón son machistas, homófobos, "prácticamente delincuenciales". Él no se explica cómo puede surgir este tipo de música en medio de la Revolución cubana. "Es como cuando surgen esas enfermedades que no existían y dicen las teorías de la conspiración que las fabricaron en un laboratorio no sé dónde", señala a The Objective.

El pianista, nominado a los Oscar por su banda sonora de la película Fresa y Chocolate, afirma además que los cubanos perciben que ya toca una renovación en Cuba. Él preferiría que esos cambios empezaran por la economía y se hicieran de manera gradual "y no traumática". Lo primero, según sus prioridades, es unificar la moneda e incentivar a las pequeñas y medianas empresas. "El cubano merece tener más prosperidad, no solo supervivencia", concluyó.