El discurso de Almagro que la delegación oficialista cubana no quiso escuchar

Cuando Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), comenzó su discurso en la Cumbre en Lima, la delegación oficialista cubana se levantó y abandonó la sala.

El grupo de cubanos enviados a la VIII Cumbre de las Americas no ha querido dialogar con nada ni nadie que no apoye a la "revolución". Se han dedicado durante la semana a sabotear todo intento de diálogo con quienes no apoyen el Gobierno de Raúl Castro . A Almagro lo han llamado cínico todas las veces en las que se han referido a él.

El pasado viernes, el grupo que estaba en la sala encabezado por el vicecanciller Rogelio Sierra y otros tres funcionarios cubanos abandonaron su mesa cuando el uruguayo comenzó a hablar.

El discurso de Almagro trataba sobre la corrupción.

“El corrupto y el opresor son parientes cercanos: el opresor navega en las aguas de la corrupción y el corrupto oportunista no encuentra mejores aguas para navegar que en las dictaduras”, dijo Almagro.

El vicecanciller cubano, Rogelio Sierra, aclaró que su retirada no significa que la Isla se retira de la Cumbre de las Américas; su idea es protestar contra la intervención de Almagro.

Según Sierra Almagro había hecho declaraciones "muy ofensivas" sobre Cuba y sus autoridades el pasado jueves. "La delegación cubana no tenía por qué admitir esas declaraciones y en un acto de dignidad nos hemos retirado de esta sala. Almagro y la desprestigiada OEA no tienen ninguna moral, ninguna autoridad para emitir juicios o juzgar a los países de la región y a Cuba", aseguró.