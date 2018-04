Los posibles aliados de Díaz-Canel: ¿Rusia, China, Irán y el Vaticano?

Miguel Díaz Canel, el relevo de Raúl Castro al frente de Cuba, tiene por delante el reto que él mismo se ha impuesto de cambiar todo lo que se deba cambiar, pero con la venia de Raúl Castro, para "perfeccionar el socialismo".

Para conseguirlo tendrá que tejer alianzas internacionales y eso no será un camino de rosas. En opinión del presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el economista cubano Elías Amor, no es lo mismo hacerse una foto con Raúl o Fidel Castro que con Miguel Díaz Canel. Por eso defiende que para conseguir apoyos internacionales a partir de ahora "tendrá que reestructurarse ideológicamente".

Rusia

Elías Amor sitúa a Rusia fuera de un posible escenario de dependencia económica de la Isla, como ocurrió durante 30 años con la Unión Soviética. "Por desgracia para los comunistas cubanos, Rusia no es la URSS, y está en otras cosas y otros asuntos, como por ejemplo, definir su papel a nivel mundial frente a la Unión Europea, Estados Unidos y sobre todo, China. Un ejemplo es el lío que tiene organizado en Siria del que no sabe cómo salir. Otro son las tensiones separatistas de las antiguas repúblicas soviéticas. Y el tercero es la escasa influencia que conserva en los países del Este de Europa, antiguos aliados, y el enfrentamiento permanente con Turquía".

Elías Amor está convencido de que para los rusos, "Cuba es un caso perdido, un asunto de escasa importancia que sólo se mueve cuando se quiere atacar indirectamente a los intereses de EEUU, como por ejemplo el eterno asunto de la base de Lourdes".

Otra cosa es, explica a CiberCuba, que Raúl Castro siga pensando que estamos en la Guerra Fría. "El mundo dejó atrás ese conflicto hace décadas y los incidentes actuales en zonas del planeta tienen que ver con otros problemas mucho más concretos que la ideología comunista (en la que nadie cree ya) y su supervivencia".

Amor cree que "es bueno que Díaz Canel vaya constatando el escaso interés que despierta a nivel internacional. Ello puede activar su ego, si lo tiene, y actuar en línea con las profundas reformas que son necesarias en la economía. Visto desde esta perspectiva el apoyo del Vaticano, o de China a Cuba puede ser mucho más estratégico en esta nueva etapa que el de los rusos".

Otros analistas, en cambio, ven en la llegada al puerto de La Habana de nuevos ladas rusos, de camiones Kamaz o en la remodelación del ferrocarril cubano con maquinaria rusa, un regreso a las relaciones de protectorado que la Isla mantenía con la extinta URSS, toda vez que Venezuela ya no puede enviarle a Cuba el petróleo que necesitaba para evitar apagones, pero también para refirnarlo y revenderlo a países del Caribe.

Irán

Desde la Asesoría española de Inteligencia y Consultoría de Seguridad (AICS) consideran que Irán puede jugar un papel importante en el futuro de Cuba, porque ya está en Venezuela. "La gente de Hezbolá que actúa en Latinoamérica está en el sur de Venezuela. A Irán le vendría muy bien tener una base en Cuba", explican a este portal de noticias.

Por eso no descartan que iraníes y cubanos puedan llegar a un acuerdo económico. De esta forma, el gobierno de Hasán Rohuaní pone los barriles de petróleo, que le saldrían a la Isla más baratos que los de Venezuela porque no tendría que refirnarlo como al que le manda Nicolás Maduro. "Si Irán intenta meterse en Cuba lo hará a través de acuerdos económicos. No hay que descartalo porque si Cuba quiere dar la imagen de aperturismo tendrá que buscar otro socio que no sea Venezuela".

Vaticano

Elías Amor, por su parte, insiste en que el Vaticano podría buscar un acercamiento con La Habana porque el Papa Francisco es latinoamericano y es muy cercano a planteamientos "sociales".

Él ve probable esta alianza porque la iglesia cubana negocia la devolución del patrimonio que le decomisó el Gobierno de Fidel Castro y busca, además, autorización para impartir educación, abrir sanatorios, hospitales, cooperativas agrarias, bancos, entidades de crédito... "La cúpula eclesiástica trabaja en ello", asegura el economista cubano.

Defiende además que el Vaticano teme a una nueva radicalización religiosa de Cuba sobre todo ahora que ha florecido en la Isla un sentimiento católico "que estaba oculto y reprimido tras la expulsión de curas y monjas en los años 60 y la declaración del ateísmo de estado".

China

Elías Amor cree que China buscará una alianza con Cuba porque la necesita como plataforma para acceder a América Latina. También porque la Isla se puede convertir en una "maquila" (fábricas de producción de bajo coste). Así, los chinos podrían trasladar tecnologías obsoletas a Cuba para darles allí una segunda vida, aprovechando que los costes laborales son muy bajos.

También porque los cubanos pueden convertirse en clientes de sus productos de bajo coste y calidad, abriendo un "Todo a 1 CUP".

Las relaciones culturales entre chinos y cubanos, insiste, vienen de lejos, por lo que nos descarta que con Díaz-Canel vayan a más.

Estados Unidos

A estas nuevas alianzas, habría que sumar la opinión de analistas como Ted Piccone, que aseguran que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sólo pueden ir a peor con la llegada de Mike Pompeo, exjefe de la CIA, a la Secretaría de Estado en EE.UU. Pompeo es uno de los incondicionales del senador republicano Marco Rubio , a quienes muchos sitúan detrás de los supuestos ataques acústicos que han obligado a Estados Unidos a retirar de la Isla al 60% de sus diplomáticos.

AICS da por sentado que con Trump en la Casa Blanca, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no van a mejorar. De hecho, la administración estadounidense está influyendo en la región. Sólo así se entiende que Canadá haya anunciado la retirada de la Isla de los familiares de los diplomáticos que se vieron afectados por los supuestos ataques acústicos.

En una entrevista exclusiva con la periodista Ninoska Pérez, de Radio Mambí, el presidente Trump envió un mensaje a la oposición cubana, a la que prometió que las cosas se iban a poner "muy buenas".