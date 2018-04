Vicepresidente de EE.UU, Mike Pence, felicita a las Damas de Blanco por Premio Milton Friedman 2018

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, felicitó este miércoles a la organización opositora cubana Damas de Blanco por ser merecedoras del Premio Milton Friedman por la Libertad, otorgado cada dos años a quienes hayas realizado una contribución significativa al avance de la libertad humana.

“Felicidades a las Damas de Blanco por recibir el Premio Milton Friedman de 2018”, escribió el vicepresidente, quien se refirió al grupo disidente como “heroicas mujeres que arriesgan todo para defender la libertad y los derechos humanos en Cuba”.

Pence aseguró además que el gobierno de Donald Trump apoya totalmente a esa organización de mujeres y que “se mantendrá firme por la liberación de los presos políticos y la libertad cubana”, acotó el político, que añadió el hashtag “Cuba Libre” al final de su post.

El premio será entregado durante una gala en Nueva York el próximo 17 de mayo. El Comité Internacional de Selección del mismo está conformado por figuras de la diplomacia internacional, intelectuales y funcionarios estadounidenses, entre ellos se encuentran:

Lescek Balcerowicz (ex vice primer ministro y ex ministro de Finanzas de Polonia), Janice Rogers Brown (ex jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia), Vicente Fox (ex presidente de México), Sloane Frost (Presidenta de la Junta Directiva de Estudiantes por la Libertad), Peter N. Goetler (Presidente del Instituto Cato), Herman Mashaba (Alcalde ejecutivo de Johannesburgo), Harvey Silverglate (Co-fundador de la Fundación para Derechos Individuales en Educación), Donald G. Smith (Presidente de Donald Smith & Co.) y Linda Whetstone (Directora, Atlas Network).

Mike Pence también se reunió la semana pasada con la opositora cubana Rosa María Payá, poco después de arribar a la VIII Cumbre de las Américas, que se celebró en Lima, Perú.

En el encuentro, el político ratificó que tanto él como el presidente Trump y el pueblo estadounidense la apoyan. "Estamos contigo y vamos a rezar para que puedas conseguir la libertad para el pueblo de Cuba".

La activista le agradeció su apoyo, el de la Administración Trump y el de los países democráticos de la región, porque considera que es fundamental en estos momentos, en los que está a punto de producirse el "falso" traspaso de poder de Raúl Castro .