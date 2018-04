Silvio Rodríguez: "El día de la muerte de Fidel Castro fue el más triste de mi existencia"

El cantautor cubano Silvio Rodríguez repasó la actualidad política de Cuba y tildó el día de la muerte de Fidel Castro como "el más triste" de su existencia.

Así lo aseguró durante una entrevista con el portal chileno 'El Desconcierto', donde elogió la figura del exdirigente de la Isla.

"Fidel vivió 90 años y tuvo una vida plena, podría decirse que hasta privilegiada, porque pocos hombres han sido capaces de influir en la historia como él. En algunos sentidos, sigue vivo", afirmó.

No ad for you

En este sentido también habló sobre el relevo en la presidencia de la mayor de las Antillas que se produjo este 19 de abril y que concluyó con el ascenso de Miguel Díaz-Canel.

En una entrevista con la publicación 'Culto' explicó que desea "todo lo mejor para el pueblo cubano" además de valorar la figura del nuevo mandatario.

"Tengo la sensación de que, en la medida en que se ha ido haciendo presidenciable, se ha ido poniendo rígido, como más ortodoxo conceptualmente. Es una opinión subjetiva, porque hace años que no lo veo", manifestó ante el citado medio.

El artista cubano evitó profundizar sobre las consecuencias que dejará la salida del poder de los Castro, aunque el hay que recordar que el antecesor de Díaz-Canel será hasta 2021 el primer secretario del Partido Comunista.

De hecho, el exprimer vicepresidente ya dejó claro en su primer discurso ante la Asamblea Naciona que Raúl Castro será clave en las "decisiones trascendentales de presente y futuro".

Pablo Milanés y los campos de concentración en Cuba

Rodríguez también dio su opinión sobre las recientes declaraciones del trovador cubano Pablo Milanés, quien reveló que "en la Cuba revolucionaria hubo campos de concentración".

En entrevista en Chile ―país donde tiene previstos conciertos en Santiago, Valparaíso y Temuco― el cantautor catalogó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) como "campos de concentración" donde fueron enviados a "reeducarse" miles de jóvenes por órdenes de Fidel Castro.

"Se crearon inicialmente, como campos de trabajo para los soldados que cometían indisciplinas (cada vez que yo me fugaba de mi unidad y me pillaban, me amenazaban con enviarme). Hasta los jefes de esas unidades eran sancionados, así era el estado de ánimo imperante. Tiempo después también mandaron a religiosos que no juraban la bandera, o a personas que se consideraba que llevaban una vida desordenada", afirmó Silvio Rodríguez.

"A mediados de los 60 hubo un momento de mucho extremismo respecto a la nocturnidad de los artistas de cabarets, a la gente de vida fácil y cosas así. Por entonces llegaron a cerrar todos los centros nocturnos y las bebidas alcohólicas eran casi ilícitas. Fueron aspectos pésimos que todavía la Revolución está pagando. No creo que esto deba ser tabú, es justo que la historia se cuente como fue", agregó.