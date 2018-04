Haniset arañó la cara de Carlos Otero hasta sacarle sangre: Esto es todo lo que pasó y por qué

La noticia de la detención de la joven cubana Haniset Rodríguez, acusada de violencia doméstica, ha acaparado portadas en los medios desde este domingo. La actriz, modelo y cantante, de 27 años, sufrió un ataque de celos luego de que una ex de su pareja Carlos Otero llamada Heloísa Alves reapareciera en la vida de ambos.

Según el reporte policial, en la discusión el pasado 19 de abril, Rodríguez terminó arañando con sus uñas la cara de su pareja hasta sacarle la sangre.

Carlos decidió llamar a la policía porque esta se encerró en la habitación y dentro él tenía una pistola, con su debidos permisos. El popular presentador cubano dijo que sintió miedo que ella, visiblemente alterada y fuera de sí, utilizara el arma en su contra.

Cuando las autoridades llegaron a la casa de la pareja dijo: “Sí yo lo agredí y sé que voy a ir a la cárcel”.

Los detalles de la detención aparecen en los récords públicos. De modo que aunque la artista había dicho hace pocos minutos en su perfil de Facebook que nunca se sabría lo que pasó, no pudo evitar que su historia se conociera.

Haniset estaba molesta, culpó a la prensa de hacer pública la noticia. "Hablan, difaman, critican, indagan, hieren, se ríen y toman provecho de mi vida privada.. ustedes no saben absolutamente nada y no lo sabrán jamás", aseguró.

"Soy un ser humano, créanme no soy perfecta igual que tú.. así que no me juzguen ni a él, porque no saben como fueron los hechos, lamento todo lo que he tenido que pasar porque no me lo merezco y quienes me conocen lo saben", agregó.

Carlos Otero, por su parte, explicó que no quiere hacerle daño a la joven y prefirió decirle a la policía que no necesitaba atención especializada para evitar que el reporte médico le pudiera perjudicar más.

Hoy, Otero escribió en su perfil de Facebook que Haniset era una buena persona y que por ella y su familia sentía mucho respeto. Poco tiempo despúes borró la publicación.

La pareja lleva juntos varios años y aunque no están casado legalmente, no paraban de demostrar el amor que sentí uno por el otro.

Desde el comienzo, hicieron frente a las críticas por la diferencia de edad (él es 33 años mayor que ella) y defendieron el hecho de querer hacer su vida juntos.