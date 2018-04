Camila Cabello tiene una sorpresa para sus fans

La cantante cubana Camila Cabello sigue triunfando en su gira por Estados Unidos con su "Never Be The Same Tour" mientras que celebra que su primer trabajo discógrafico es disco platino.

Entre ciudad y ciudad, ha decidido anunciar en Twitter que tiene una sorpresa para sus incondicionales.

"Tengo una sorpresa para vosotros esta semana", ha avisado la cubana en la red social del pajarito.

No ha desvelado más, pero sus seguidores ya han hecho sus apuestas sobre lo que tiene preparado para ellos la intérprete de "Havana".

Algunos dicen que se trata del lanzamiento oficial de la canción "Sangria Wine", tema que entonó hace unos días con el rapero Pharrel Williams en Los Ángeles y cuya versión estudio no ha visto la luz.

"Sangria Wine está llegando, lo sé", le contestaba un fan al tweet. "Sangra Wine o las fechas de Latino América", clamaba otro.

Aunque otros apuntan directamente a que la sorpresa sería el relanzamiento de "Never Be The Same" con la colaboración de Kane Brown, cantante y compositor estadounidense.

¡Sólo nos queda esperar para descubrir la sorpresa!