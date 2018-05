El futbolista cubano César Munder triunfa en Chile: "No soy balsero, ni gusano, ni desertor"

El delantero juvenil cubano César Munder, con apenas 18 años de edad, se está abriendo un camino muy prometedor en el fútbol chileno. El joven llegó procedente de Cuba hace cinco años y poco a poco ha transitado desde las divisiones inferiores a la titularidad del club deportivo Universidad Católica (primera división), donde su equipo ya lleva dos victorias consecutivas con el caribeño como titular. Él no se esconde para decir que no es "balsero, ni gusano ni desertor".

En la redes sociales, no dejan de salirle admiradores que celebran el fútbol del cubano y ven en él una gran promesa del fútbol chileno.

En una entrevista con el diario La Tercera hace unos meses, el futbolista habló entre otros temas sobre la práctica de su deporte en Cuba. "No es que el fútbol esté recién naciendo en Cuba. Es muy masivo, pero recién ahora se le está dando mayor énfasis. Recorres las calles y están llenas de niños jugando pichangas, como le dicen acá”. Y añade que en Cuba “uno piensa que el béisbol se quedó atrás".

El joven ha recordado también en qué momento exacto tomó la decisión de irse de la Isla. "Un día jugando por La Habana el torneo nacional, no llegaron los árbitros. Ese fue el momento en que decidí que debía irme, porque no iba a triunfar. Es la verdad, porque a lo máximo que podía aspirar era a jugar la liga nacional, pero nada más".

Munder ha explicado que su padre fue un funcionario del régimen cubano que se acabó casando con una chilena, y que por esa vía sacó a sus hijos de Cuba, entre ellos a él, que acabó llegando a Chile a finales del 2012.

En sus declaraciones al citado medio, precisó: "No soy balsero, ni gusano, ni desertor. Llegamos legalmente a Chile. Me vine gracias al Permiso de Residencia en el Exterior de mi papá. Él, al estar casado con una chilena, me permitía viajar sin ningún problema. Eso fue el 28 de diciembre de 2012"

Aunque Munder todavía no tiene la nacionalidad del país donde reside, confiesa que uno de sus anhelos es "vestir la camiseta de la selección chilena".

Uno de sus entrenadores ha dicho de él que es "un chico muy aplicado, hay que felicitar a los ‘profes’ de la cantera, no solo en lo futbolístico, sino en lo humano, porque es un chico muy aplicado, muy serio y muy humilde y creo que tiene unas cualidades muy completas"; algo que no parecen dudar muchos aficionados chilenos al fútbol que no se cansan de elogiarlo.

El Club Deportivo Universidad Católica es el equipo chileno representativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que reúne a catorce ramas deportivas, siendo la más conocida la del fútbol.