Liga de fútbol estadounidense expulsa al guardaespaldas de Messi de los terrenos de juego

La Major League Soccer (MLS) impuso una nueva restricción que deja fuera de los campos a Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal de Lionel Messi, quien hasta ahora lo acompañaba a pie de césped en cada partido del Inter de Miami.

Cheuko, un exmilitar y experto en artes marciales, ha sido una presencia constante desde la llegada del astro argentino a Estados Unidos. Sin embargo, la liga ha decidido prohibir su permanencia en la banda durante los encuentros, medida que, según el propio guardaespaldas, pone en riesgo la seguridad del futbolista.

“En 20 meses en Estados Unidos, se han metido 16 personas al campo buscando a Leo. En Europa, en siete años, sólo fueron seis”, explicó Cheuko en una entrevista con House of Highlights. El agente de seguridad insiste en que su presencia ha sido clave para evitar incidentes mayores, especialmente en un entorno donde el fervor por Messi no deja de crecer.

Aunque respeta la decisión de la MLS, lamenta que no se haya encontrado un punto medio: “Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar. No soy mejor que nadie, pero tengo experiencia en Europa”, expresó.

Como si fuera poco, recientemente Cheuko acaparó titulares también por lanzar un reto público al influencer Logan Paul, tras rumores de que este quería pelear con Messi: “Leo no sabe quién es este tipo. Si quiere una pelea, que la tenga conmigo”, dijo en un video difundido en redes.

Por ahora, Yassine deberá conformarse con observar desde la grada, mientras sigue firme en su propósito: proteger a Leo Messi, dentro y fuera del campo.