Aly Sánchez más feliz que nunca: Está embarazada, luego de tres años intentándolo

La actriz cubana Aly Sánches no puede estar más feliz. Acaba de confirmar que está embarazada luego de tres años intetándolo.

Este jueves ha dado la noticia llorando en el show TN3 del canal América TeVé porque, según dijo, sufrió mucho en el proceso. Se hacía un test cada mes y siempre daba negativo. Ella no podía entender qué pasaba porque es madre de la pequeña Sofía.

Cuando en esta ocasión el resultado fue positivo su primera reacción fue negarlo. Al confirmarlo dice que estaba tan feliz que quería grabar la reacción de todos sus familiares, amigos y especialmente la de su esposo Roberto.

Pensó que Sofía no entendería porque es muy pequeña y la niña le dijo: "Por qué no me grabaste a mi". Cuando ella le explicó Sofía no dudó: "Bueno ahora regreso al cuarto y cuando salga me lo dices y me grabas".

Cuando Aly dio la noticia en el programa todos estaban súper emocionados. En la página de Instagram de TN3 publicaron casi inmediatamente un simpático post en el que la felicitan por el embarazo.

Aly dijo que ahora más que nunca entendía a las mujeres que querían tener hijos y no podían porque ella vivió tres años de mucha deseperación.