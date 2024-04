Humor: Aly Sánchez enseña "cómo avergonzar a tu esposo en público"

Nadie alrededor de Aly Sánchez escapa a sus bromas y sentido del humor, y claro está, su esposo Roberto Balmaseda no es la excepción.

Cada vez que tiene oportunidad, en la calle, en un avión, en un aeropuerto o donde sea que le llegue la “inspiración”, la actriz cubana se las agencia para poner en apuros a su pareja y sacarle los colores.

“Cómo avergonzar a tu esposo en público”, se lee junto a un video que seguramente Roberto no quería bajo ningún concepto que llegara a las redes.

En las imágenes se ve al esposo de Aly sentado en un aeropuerto y de fondo la voz de la actriz que le preguntaba si había trabajado en GPS.

Cuando este le responde con una negativa, la reacción de Aly lo hizo querer desaparecer completamente: “¡Y ese paquetazo que tienes ahí ricote!”.

Roberto, que en ese momento abría una mochila, tenía cara de querer esconderse dentro ante la ocurrencia de Aly mientras estaban rodeados de personas desconocidas.

“En público las penas salen mejor”, aseguró la comediante en la descripción al post y hasta incitó a sus seguidoras a hacerle esta broma a sus esposos.

“En cualquier momento, lo vas a llamar y no va ni mirar, con miedo que lo estés grabando, y le salgas con una de las tuyas”; “Él sigue metiendo la mano en la mochila, tipo: cabré aquí para perderme”; “Él se muere cada vez que le dices algo me encantan como pareja”; “Le tienes los nervios desbaratados a ese hombre”; “Amo cuando le dice ricote se asusta todo”; “Te salvaste que no cabe en la mochila porque en ese momento era su más grande deseo”, comentaron entre risas algunos de sus followers en Instagram.

No es la primera vez que Aly le hace estas bromas a su pareja, pero algo queda muy claro y es que Roberto no supera nunca la vergüenza que le hace pasar cada vez que suelta un “ricote” a los cuatro vientos.