El emotivo mensaje de los hijos de Víctor Mesa a Marc Anthony

Los hijos del reconocido pelotero cubano Víctor Mesa emocionaron a sus seguidores tras compartir un bello mensaje de agradecimiento hacia Marc Anthony.

Víctor Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr, de 21 y 16 años respectivamente, subieron a su perfil de Instagram un imagen junto al artista, al que elogiaron.

"Gracias Marc Anthony por tu apoyo y consejos! Increíble creer que lo que ayer era improbable ante mis ojos y pensamientos,hoy se hace realidad!! Tremendo ser humano", escribió en la citada red social Víctor Víctor Mesa.

Ambos beisbolistas están representados por la compañía Magnus, que fue creada por el cantante. Los dos salieron de Cuba para tratar de hacer realidad su sueño de jugar en las Grandes Ligas.

Debido a su edad y nivel de experiencia, ambos estarán sujetos a las reglas de firmas internacionales. En este sentido no está claro cuándo podrían estar elegibles para firmar.

Recientemente Víctor Mesa Jr publicó en su página de Instagram los motivos que les llevaron a abandonar su Isla natal. "Es el acto más difícil que me ha tocado decidir en mi vida, nadie sabe lo que dejamos atrás: nuestros padres, familiares, los amigos, etc", explicó.

"Tuvimos que dejar la Isla y créanme que en mi persona puedo decir que no fue nada fácil esta decisión. Nadie sabe por lo que se pasa, solo por decir que es hijo del gran Víctor Mesa ya tiene la vida solucionada y no es así. A mi nunca me ha gustado que me reconozcan por mi papá pero que voy a hacer, con esto me tocó vivir y gracias a eso he vivido con todas las condiciones posibles", agregó.

Ambos jugadores son jardineros y el mayor de los dos fue una promesa a seguir en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.