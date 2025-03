Vídeos relacionados:

¡Madre e hija en modo alfombra roja! Jennifer López sorprendió a todos este fin de semana apareciendo en el estreno de la obra "Othello", en Nueva York, acompañada por Emme Muñiz, su hija con Marc Anthony. La cita tuvo lugar en el icónico Barrymore Theatre y fue una noche llena de celebridades, pero todas las miradas se posaron en este dúo tan especial. En redes, JLo ya lo había adelantado: “Tengo la cita más increíble para la premiere de Othello", decía emocionada.

Mientras Jennifer apostó por el glamour total con un conjunto de pedrería dorada, Emme dejó claro que su va por otro camino: traje de raya diplomática, camisa gris, corbata a cuadros y sus ya inseparables gafas de pasta. A eso le sumaron piercings, joyería original y una actitud relajada que robó cámara. Sin dudas, cada une fiel a su personalidad, y eso fue precisamente lo que más encantó del momento.

Aunque hace años que Emme no pisaba una alfombra roja (la última vez fue en 2013), esta aparición mostró cuánto ha crecido y cambiado. Aquella niña de vestidos pastel y moñitos quedó atrás, y ahora luce un look que grita libertad y autenticidad. Jennifer estuvo siempre pendiente de su hija, consciente de lo abrumador que puede estar en el centro de los flashes, pero el resultado fue pura complicidad y cariño entre ellas.

Desde hace un tiempo, JLo ha hablado abiertamente sobre la identidad no binaria de Emme, a quien en 2022 presentó con pronombres neutros durante un concierto. Y cada vez que salen juntes en público, se nota que la cantante no solo acompaña, sino que celebra el camino único que ha elegido su hijo. Esta noche en Broadway no fue la excepción.

Más allá de la moda o las fotos, lo que quedó claro es que Emme tiene un estilo propio, una personalidad firme y una mamá que le da espacio para brillar a su manera. Así, en medio de estrellas de Hollywood y glamour por doquier, JLo y Emme demostraron que la conexión familiar también puede ser el mejor look para una alfombra roja.

