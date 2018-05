Jennifer Lopez da pistas sobre el videoclip de su nuevo tema "Dinero"

Jennifer Lopez sigue promocionando su nuevo tema "Dinero" y este domingo publicó en su perfil de Instagram una misteriosa foto en la que hacía referencia a la inminente publicación del videoclip.

En la imagen, que acompañó al post, se pudo ver a "La Diva del Bronx" en todo su esplendor con un espectacular vestido verde y una mirada enigmática.

La artista dio a conocer el 17 de mayo el tercer sencillo, en el que colaboran Cardi B y Dj Khaled, de un nuevo álbum que aún no tiene fecha de estreno.

La cantante puso en marcha una campaña muy activa en las redes sociales para dar a conocer este tema, que será presentado este domingo en Las Vegas en los premios Billboard.

"Dinero" está interpretado en su mayoría en inglés, pero incluye frases en español como "If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? /Stack it up like legos, quiero dinero".