El dolor de un padre que perdió a su hija y esposa en el accidente aéreo: “Tengo el alma rota”

Guillermo Eugenio García no tiene consuelo. En el accidente aéreo del pasado viernes en La Habana perdió a su esposa Mónica Leyva y a su pequeña Alexia.

"Tengo rota el alma y sin palabras, pero gracias a todos de corazón", escribió el joven en su página de Facebook.

"No he podido hablar con todos porque salen y entran mensajes uno detrás de otro que a veces no puedo ni responder, solo le pido a Dios que más nadie tenga que pasar por esta terrible desgracia y este inmenso dolor".

El joven, cirujano plástico en el Hospital Pediátrico de Holguín, ha compartido tiernas imágenes de su hija y de su esposa, también doctora, para darles el último adiós.

“Aún con lágrimas en los ojos y con tremendo dolor en mi alma les doy las GRACIAS a todos los que de una forma u otra han compartido mi dolor, y apoyado, aunque esto no tiene cura porque te destroza la vida”.

Este viernes un avión de la compañía mexicana Global Air, rentado por Cubana de Aviación, se estrelló minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

De las 113 pesronas que iban a bordo de la aeronave solo tres mujeres lograron sobrevivir. Una de ellas, Gretelle Landrove, murió en la tarde del pasado lunes luego de más de 72 horas en estado crítico.

Holguín está de luto. La mayoría de los fallecidos eran de esta provincia, al oriente de Cuba.