La obsesión de Posada Carriles no era Fidel sino "la libertad de su pueblo cubano", según su abogado

Miami, 23 may (EFEUSA).- "Si había una obsesión" en el fallecido anticastrista Luis Posada Carriles no era Fidel Castro si no "la libertad de su pueblo cubano", señaló hoy a Efe su abogado y amigo Arturo Hernández.

"Siempre se consideró un individuo totalmente comprometido con la defensa y libertad de Cuba", subrayó Hernández, quien fue el primero en confirmar el fallecimiento de Posada Carriles en una residencia para excombatientes en Miramar (Florida).

El anticastrista y exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) falleció curiosamente a los 90 años, la misma edad a la que murió su némesis, Fidel Castro, y como él en la cama, dijo el abogado.

Hernández fue el abogado oficial de Posada Carriles desde el año 2007 y le defendió en el juicio al que fue sometido en Texas primero por cargos relacionados con irregularidades en la entrada al país a los que se agregaron otros hasta sumar once.

Fue absuelto de todos los cargos en 2011, resalta Hernández, quien se hizo amigo de su cliente y mantuvo esa amistad hasta hoy.

El abogado recuerda que días después de la muerte de Fidel Castro, el 25 de noviembre 2016, recibió una tarjeta de Posada Carriles en la que se le veía sentado junto a un árbol de Navidad.

La tarjeta decía "mi primera Navidad sin Fidel", afirma Hernández, quien insiste en que la principal preocupación del anticastrista y lo que le llevó a hacer tantos "sacrificios" en su vida era la libertad de Cuba.

"Nadie pasa por esa trayectoria sin tener una causa fuerte", agrega el abogado.

A Posada Carriles se le atribuyeron numerosos intentos de asesinato de Fidel Castro, y Cuba y Venezuela le consideraban el autor intelectual de la voladura de un avión comercial de Cubana de Aviación en Barbados en 1976, con 73 muertos, atentado por el que pasó casi nueve años en cárceles venezolanas.

El Gobierno cubano también le vinculó con la explosión de varias bombas en hoteles de la isla durante la década de los años 90, una de las cuales le que costó la vida a un joven turista italiano en 1997.

Según su abogado, Posada Carriles siempre negó las acusaciones de atentados contra aviones y hoteles, no así los dirigidos contra Fidel Castro.

En Panamá estuvo preso dos años por planear un ataque contra Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana.

Hernández afirma que era la persona más positiva que conoció y que tenía un "sistema nervioso" como no ha visto en otro, pues jamás perdía el control. EFEUSA