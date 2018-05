"Qué te pasaría en Cuba si gritas en medio de la Plaza cagándote en los Castro": la pregunta de un cura al actor español Willy Toledo

Un cura español arremetió contra el actor español Willy Toledo, que está acusado de ofender los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen.

Este martes 22 de mayo el intérprete debía comparecer ante la justicia, pero a la misma hora compareció en rueda de prensa junto a otros actores como Javier Bardem y Alberto San Juan. Se trataba de la segunda ocasión que plantaba a la justicia española.

El origen de esta causa judicial se remonta al 5 de julio de 2017, cuando criticó la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la que denominaron como "procesión del coño insumiso". "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", escribió en su perfil de Facebook en aquella ocasión.

Asimismo calificó de "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa que pidió la Asociación de Abogados Cristianos.

El sacerdote Patxi Bronchalo publicó un artículo de opinión en el diario español 'ABC', en el que cargó contra Toledo. "Dices que en este país no hay libertad de expresión, sin embargo lo haces en un acto en el que públicamente se ofende a Dios en una capilla. Te lanzo una pregunta: ¿qué pasaría en Cuba si te pusieras en medio de la Plaza de la Revolución a gritar cagándote en la familia Castro? Rezo por ti", afirmó.

Los comentarios de Willy Toledo en diferentes ocasiones se ha mostrado a favor del sistema democrático que impera en países como Cuba y Venezuela.

En 2015 en un programa de la televisión pública del País Vasco puso el modelo político de la Isla como un ejemplo, al mismo tiempo que defendió el sistema electoral cubano.

"En Cuba solo está el Partido Comunista, decidido por el pueblo cubano, pero no se puede presentar a las elecciones. Allí no se presentan a las elecciones partidos políticos, lo hacen los vecinos", afirmó.