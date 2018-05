Ronaldiho aclara que no se casará con sus dos novias: "Es la mayor mentira de todas"

Medios brasileños aseguraron este miércoles que el exfutbolista brasileño Ronaldiho se casaría este verano con sus dos novias, Priscilla Coelho y Beatriz Souza, en una ceremonia íntima. Pero el exjugador ha dejado claro que todo es una mentira.

"Es la mayor mentira de todas. No se de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha mandado mensajes, me han ligado con eso. Es una mentira, no voy a casarme", dijo para el diario Globo Eporte.

Se rumorea que Priscilla y Beatriz, oriundas de Belo Horizonte, tienen una relación abierta con el exjugador desde 2016. El trío, según afirman los paparazzis, vive en la mansión del astro en Río de Janeiro, valorada en 6.6 millones de dólares.

La noticia de la boda acaparó portadas en medios de prensa de todo el mundo. La idea parecía atrevida en tanto Brasil condena la poligamia hasta con 6 años de prisión.

La información corrió como pólvora y varios medios afirmaron que tanto Priscilla como Beatriz reciben una asignación de 2000 dólares mensuales "para gastar en lo que ellas deseen".