Ronaldinho sobre el fichaje de Messi por el PSG: “Estoy oliendo la Champions”

Ronaldinho y Messi. Foto © Facebook de Ronaldinho y Goal en España

El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho Gaúcho, celebró el fichaje del astro argentino Lionel Messi por parte del club deportivo París Saint Germain tras su salida del FC Barcelona.

“Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo con esta camiseta”, expresó Ronaldinho en redes sociales este martes, evocando así su paso por ambos equipos en los que ahora se dividirá la carrera futbolística del rosarino.

“También estoy muy contento con mi compañero Sergio Ramos el equipo y un super elenco, me huele a Champions”, agregó el brasileño, haciendo un guiño a las aspiraciones del PSG respecto de la copa de la máxima competición europea, la cual, a pesar de sus estelares fichajes anteriores, no ha podido obtener.

Ronaldinho integró la plantilla del club parisino antes de fichar por el Barça, donde compartió terreno con Messi cuando este apenas comenzaba a forjar su leyenda en el conjunto catalán.

Messi se incorporó al Barça con 13 años en 2000, jugando en las categorías inferiores hasta que el entrenador Frank Rijkaard lo hizo debutar con la absoluta a los 16 años, en un amistoso contra el Oporto, donde su talento sobre el campo se hizo notar al marcar un asombroso gol en el partido. Ronaldinho era entonces la figura del equipo.

Sin embargo, Messi iría desbordando su calidad, hasta dejar registros históricos en el conjunto blaugrana, con el cual anotó 672 goles en 778 partidos, ganó 35 trofeos, 10 ligas y cuatro Ligas de Campeones.

Desde luego, las expectativas del PSG son altas en torno al 10 argentino de 34 años, quien llegó este martes a París, donde fue recibido con euforia por los aficionados. Messi jugará junto a otros talentosos de la delantera como Neymar y Mbappé. Se espera que el miércoles sea presentado como jugador oficial del PSG.

Messi se despidió del Barça en una emotiva rueda de prensa, durante la cual no pudo contener las lágrimas. En el intercambio con medios, aseguró que había hecho “todo lo posible” para quedarse en España. “El año pasado no quería quedarme y lo dije. Este año sí que quería, pero no se pudo”, sostuvo.

“Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club”, expresó en redes sociales el futbolista, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.