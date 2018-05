Carta de una cubana indignada con el Gobierno: “Todos somos las futuras víctimas de un desastre que quedará impune”

La joven actriz cubana Rebeca Proenza, residente en Estados Unidos, publicó esta semana una conmovedora carta dirigida a todos los cubanos, al Gobierno de la Isla y a los familiares de las víctimas del accidente aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana.

A todos los cubanos:

Cuando la muerte llega así: en masas. Sin importar edad. Sin esperarse. Sin buscarla... estremece al mundo. A donde van los que se fueron? Todos creemos que a un mejor sitio, pero nunca nadie ha regresado para contarlo... Los que nos quedamos... los que sufrimos la ausencia y el dolor ... hemos leído esto:

Cuba no buscará culpables con respecto al accidente aéreo. El gobierno de Cuba está interesado en conocer las causas para evitar otros accidentes en el futuro, pero no en identificar, ni en procesar legalmente a los culpables.

Al Gobierno de Cuba:

Ustedes le preguntaron a las madres de las víctimas si ellas no están interesadas en encontrar culpables? Le preguntaron a los familiares de las dos sobrevivientes? Nos preguntaron a nosotros, los más de once millones de cubanos que hemos viajado o viajaremos en algún momento en los aviones nacionales? Creo que no, o al menos a mi, NO ME PREGUNTARON.

Cuba es un país donde se persigue y procesa a los vendedores de caramelos en las esquinas. Donde se pagan 25 años de cárcel por vender carne roja.( No creo que vaya a ser verdad el viejo dicho que una vaca vale más que una persona. En este caso más que 113 personas a bordo de ese vuelo)

Yo se de gente que ha ido preso por pintar en una pared un dibujo que no te gusta...Y por hacer el amor con un extranjero aunque no sea puta, y por vender leche en polvo...y por todo lo que tu ya sabes... Cómo es posible que un país que persigue lo ridículo no esté interesado en procesar el desastre más grande en la aviación de los últimos tiempos.

A los familiares:

Nada de lo que hagan va a devolverle la vida a los que ya no están. Ni repara las de los que se quedan sin ellos... pero no se puede ver pisotear a la justicia de tal modo y quedarse de espectadores.

Yo he visto las imágenes de madres llorando a sus hijos y de niños que quedaron sin madres, y he llorado junto a ellos y he rezado junto a ellos.... creo que todos los cubanos nos unimos en dolor a pesar de todo y por eso amo a mi gente.... pero he visto también, en medio del dolor, su miedo a hablar y a reclamar.

He visto entrevistas de los familiares donde agradecen a la Revolución por ponerle transporte para ir a identificar a los muertos. He visto agradecer a todos: CDR, FMC y a cuánta institución exista en Cuba por el apoyo prestado.. y permítanme decirles algo a todos ustedes: este no es el momento de actuar como marionetas de un discurso ya preparado. El que nos enseñan a decir desde pequeños. No se agradece nada cuando se habla de muerte y dolor. Cuando el corazón duele hay que hablar con el corazón y hay que exigir derechos.

Esto no es un desastre natural ni es una obra De Dios.. esto es un error humano y ustedes merecen ver a los que cometieron el error pagar por eso. Los que no cuidaron la vida de todos los que murieron y de los miles que volaron antes en un avión, que se sabía no era recomendable para volar.

Cuba es un país donde no hay posibilidad de elección propia. Tiene una sola aerolínea y una sola compañía que provee un único servicio. En otras partes del mundo se conoce como monopolio, allá es rutina... pero como saber que es seguro volar en el futuro? No creo que se garantice La Paz sin saber que los culpables ya no forman parte de esa compañía y sin ponerle nombre a los errores.

Y a una contradicción me remito. Cuba no está interesada en encontrar culpables pero en las primeras declaraciones se mencionó al bloqueo como uno de los culpables. Tú mismo, Gobierno de Cuba, utilizaste la palabra culpable desde el principio, no la saques ahora del juego.

Yo crecí en cuba donde todo es culpa del bloqueo pero en este caso hay algo de verdad. El bloqueo no permite a cuba comprar aviones con más de 10 % partes americanas y eso es extremadamente difícil, considerando que Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo y que las otras potencias, aliadas de Estados Unidos no hacen negocio con sus enemigos.

Entiendo que es difícil la situación de la aéreo náutica en Cuba y aplaudo la previa decisión tomada de suspenderse los vuelos nacionales por mal funcionamiento de los aviones... Pero las decisiones que vinieron después, las de rentar aviones en malas condiciones, las de no cumplir los protocolos de seguridad y las otras que se sabrán a medida que la investigación avance, fueron errores que pudieron haberse evitado.

En una isla donde se puede ir de un lado a otro en 20 horas, yo hubiese puesto la vida de los cubanos como una prioridad y hubiese preferido el transporte por tierra. Si me dices que un vuelo de una hora y media es igual que jugar a la ruleta rusa con una pistola, no sabes si quedas vivo, prefiero irme a pie antes que arriesgarme de tal modo.

Pero a nadie se le dio la posibilidad de elegir ni se le dio la información de las malas condiciones del avión. Una vez más. La confianza ciega en el gobierno de un país fue lo que llevó a los cubanos a morir.

Estamos acostumbrados a confiar nuestras vidas y desiciones a los gobernantes porque nunca se nos pregunta nada, pero se nos olvida a todos que los que gobiernan son humanos, que cometen errores o cometen actos con maldad, y por cualquiera de los dos deberían pagar caro.

Los de arriba no son intocables.

Y si hablamos de régimen y superioridad me dirijo a los creyentes, cuantas veces has dicho cońo Dios ya no aguanto ni una más, no estas oyendo mis rezos? O has tirado tres Carajos a cuanto Santo exista porque cada día te va peor? He visto a la gente molestarse con “Dios” pero no con los Gobernantes de Cuba.

Y lo digo con pena, yo soy de las que me fui sin hacer nada, yo soy de las cobardes que se agarrò de una mejor vida y salió huyendo del monstruo porque no supe como pelearlo... pero hoy no hablo de hacer una revolución ni de quitarle el poder totalitario a los que lo tienen, ni de gritar abajo nadie en las calles... hoy hablo de dolor y de los que lo causan.

Los Tribunales en Cuba procesan a los que matan, violan, secuestran o cualquier otra ilegalidad... igual deberían procesar a los que son responsables de esto. Si los investigadores en Cuba estuvieran para buscar causas y no culpables puedo decirte ahora mismo que: el que pinta grafitis en la pared es porque esta en contra de tu gobierno. La que se acuesta con extranjeros es tal vez por amor o por falta de dinero. Los que venden caramelos en las esquinas es por darle de comer a sus familiares y porque no tienen otro trabajo. Los que venden leche en polvo es porque nacieron pobres pero con acceso a leche; y los que la compran es porque tienen hijos que necesitaban calcio.

Aún peor.... El que mató a mi vecina es porque la agarro con otro. El que violador lo hizo porque quería sexo.... y el que tiró la piedra fue porque estaba cansado de tanta injusticia.

Ya te he dado todas las causas y así puedes prevenir que no se repita en el futuro.. ahora suéltalos a todos ellos. Déjalos libres y confiemos en que nunca mas lo harán. Vivamos todos en la sociedad con los asesinos, ladrones y violadores... igual que con los criminales de menor escala, y que nadie proteste... porque eso mismo es lo que nos estás pidiendo que hagamos.

Vivamos todos con el mismo dirigente de transporte que aprobó la muerte de los cientos que cayeron y vivamos todos con el mismo gobierno que se esconde ante las injusticias.

No se queden callados esta vez... No acepten que les maten los hijos, los amigos, los vecinos, las madres.... sin que pague nadie. Por favor, hagan algo! Hagan algo todos, los músicos, los periodistas, los médicos, los taxistas, los estudiantes, los profesores.... si alguno de ustedes empieza, otros seguirán. No comenten en las esquinas por debajo de la mesa. Pongan sus ideas al viento.

Quien preside es uno solo. Ustedes son millones. Si se paran todos al mismo tiempo no los detiene nadie! Y hasta que no hagamos algo, seguiremos estando en la lista de los PRÓXIMOS. Todos somos los siguientes. Las futuras víctimas de un desastre que quedará impune. Todo lo que hayas hecho en la vida será en vano... te vas y no te paga nadie.

Rebeca Proenza.