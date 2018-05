Vanesa Formell dice que es una bendición cantar en Van Van

La cantante Vanesa Formell, hija del legendario músico cubano Juan Formell , dijo que fue una “bendición” entrar en la orquesta fundada por su padre, Los Van Van, y que todavía “le queda tiempo para llegar más a la gente”.

“Yo interpretaba salsa y en mi repertorio incluía música de Van Van. Esta es una música más agresiva y llena de picardía. Pero no hay comparación con lo que yo hacía, es totalmente diferente. Me costó un poco de trabajo llevar esto al escenario. Todavía me queda un poco de tiempo para llegar más a la gente. Y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Creo que el público lo está recibiendo con cariño. Entrar en Van Van ha sido una bendición realmente”, dijo al programa de la televisión cubana 23 y M.

Vanesa entró en Van Van tras la salida de la cantante Yenisel Valdés, quien estuvo cerca de 16 años en el llamado Tren de la Música Cubana.

La actual vocalista de la agrupación había emigrado a Miami en 1993 junto a su madre, la popular cantante Mirtha Medina.

“En principio hicimos algunas pruebas con cantantes cubanas que teníamos que amoldarlas pero Vanesa nació con la música de Van Van en la sangre. Yo hablé con ella para que integrara la orquesta y sin ensayar nos sorprendió en el primer concierto”, explicó Samuel Formell, quien dirige la orquesta hace casi 10 años.

Samuel Formell aprovechó la conversación para explicar que Yenisel no había tenido “ningún problema” con la orquesta.

“Yeni no ha tenido ningún problema en la orquesta, la seguimos queriendo, amando, ella eligió personalmente salir porque se enamoró y tomó otro rumbo”, señaló.

La cantante cubana Yenisel Valdés Fuentes, quien fuera por 16 años la voz femenina del Tren de la Música Cubana, Los Van Van, anunció su salida en 2017 de la agrupación en una publicación de su perfil en Facebook.

“Amigos es verdad que ya no estoy en la orquesta. Mi salida no la motiva el querer hacer carrera en solitario, no la motiva ningún problema personal entre mis hermanos de la orquesta. Mi salida ha tenido solo un móvil, y es el amor”, escribió la artista.

Valdés dejó la orquesta tras contraer matrimonio con el cubano Erick Barbería, quien reside en California, Estados Unidos. La cantante no desechó la posibilidad de seguir con el grupo pero su nueva condición migratoria le impide seguir cantando en Cuba con la agrupación.

Van Van está integrada además por otro hijo de Juan Formell, Juan Carlos, quien tenía su propio grupo en Nueva York y comenzó a desempeñarse como bajista del grupo respondiendo al pedido de su padre.

“Estoy muy sorprendido por el trabajo de Samuel. La misión que me dio mi padre es ver por dónde iba Samuel y él ha mantenido la capacidad de nuestro padre para seleccionar los temas y los cantantes”, dijo..

La orquesta presentó recientemente su nuevo disco Legado con canciones compuestas por varios músicos de la agrupación.

“Lo más importante es mantener el sello Van Van. El legado es mantener lo que nuestro padre nos dejó. Juan no es solo el padre de Vanesa, de Juan Carlos y mío, sino de todos los músicos de Van Van que pudieron disfrutar de sus enseñanzas y consejos. Somos un grupo muy unido. El sueño de cualquier músico cubano es estar en Van Van", concluyó Samuel.