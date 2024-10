Más artistas cubanos piden la recuperación de El Taiger

El mundo de la música cubana sigue llenándose de muestras de solidaridad hacia el reguetonero El Taiger, quien se encuentra en estado crítico en el Hospital Jackson Memorial de Miami tras recibir un disparo.

Más artistas cubanos publican mensajes de apoyo al cantante en las redes sociales, mientras se espera que ocurra un milagro que lo devuelva a la vida.

"Vanvaneros, oremos por la pronta recuperación del Tiger. Que Orula y todos los santos lo protejan y le permitan seguir acompañándonos con salud, junto a su familia y todos sus fans", expresaron Los Van Van.

En su cuenta de Instagram, Leoni Torres escribió: "Aún no puedo creer que esto esté pasando, Jose. Es muy duro una noticia así. Que te recuperes pronto".

Osmani García pidió una cadena de oración para su compatriota.

"Hoy en tu día Orula, te agradecemos y pedimos un milagro de salud especialmente para José Manuel Carvajal", señaló.

En igual sentido se pronunció Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y La Verdad.

"Que Olofin y Oluddumare pongan su mano para que José Manuel Carvajal, El Taiger, tenga una nueva oportunidad", dijo.

Por su parte, el cantante Norlam, exintegrante de la agrupación Los 4, compartió en sus redes una foto junto a El Taiger.

"Mi hermano, tengo un nudo en la garganta. No paso a creer aún lo que te está pasando… es difícil pensar en todo el tiempo que ha pasado desde la última vez que estuvimos juntos en un escenario. Nadie sabe que la única persona que me llamó cuando me salí de Los 4 fuiste tú, para aconsejarme y darme norte. Hermano, ¡fuerzas! Tienes que salir esta como has salido de todas las demás. ¡No estás solo! Tus hijas te esperan y ¡se aferran a ti! Todos necesitamos al Taiguer, la tranka de mi país", detalló.

El Boni también le dedicó unas palabras de aliento al reguetonero.

"Este tipo de noticias siempre es muy triste, y más cuando es de uno de nosotros. Solo me queda decir, mucha fuerza y que todo quede en un susto. Mucha fuerza, Tiger, sigue haciendo música, brother, y ojalá esto se quede en el pasado rápido", deseó.

Otro mensaje compartió el reguetonero El Yonki: "Te espero aquí, mi bro".

Hasta el momento El Taiger está en estado crítico extremo, con muchos daños cerebrales y bajo respiración artificial.