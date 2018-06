Usain Bolt quiere jugar al fútbol…, pero no lo toman en serio

El varias veces campeón olímpico de la velocidad, el jamaicano Usain Bolt, ha hecho varias gestiones para tratar de ingresar en algún equipo de fútbol europeo, pero de momento, el único que cree que puede correr y meter goles con la destreza de un profesional del balón… es él.

Según confesó al diario británico The Sun, Bolt, que cumplirá 32 años en agosto, afirma que está buscando seriamente un club que lo contrate, pero “no es fácil. Mucha gente piensa que estoy bromeando. Creen que no soy serio, pero lo soy”.

Lo del fútbol, “es algo que siempre quise intentar. Me he retirado de las pistas ahora, así que estoy en un nuevo capítulo”, añadió el atleta, que no quiere oír hablar de convertirse en entrenador de su especialidad.

No ad for you

Usain Bolt/ Facebook

Hasta ahora, Bolt ha contactado con el Borussia Dortmund, de la Liga alemana, y ha entrenado con ellos. Esta semana lo ha hecho además con el equipo noruego Stromsgodset, pero no parece que nada de esto vaya a más.

Cuando se pasa la treintena, afirma el diario, los profesionales del fútbol tienen más posibilidades en los equipos chinos o estadounidenses, antes de colgar definitivamente las zapatillas. Pero con Bolt no sucede así, pues él considera que su estilo de vida y su estado físico le permiten jugar hasta los 40.

“Soy el equivalente a un futbolista de 28 años –dice el jamaicano-. Si entrenara al nivel necesario, pudiera jugar todavía por algún tiempo, quizás siete años. Solo necesito que me den la oportunidad. Tendría que hacer ejercicios diferentes, pero estoy acostumbrado a los retos físicos, así que no sería problema”.

Usain Bolt/ Facebook

La afirmación de Jose Mourinho, el entrenador del Manchester United, de que pudiera convertirse en un excelente lateral izquierdo, ha animado a Bolt en su sueño futbolístico.

Pero si ello no fructificara, le quedaría otro campo: la actuación. Actualmente, el velocista está participando en la filmación de un anuncio publicitario para Virgin Media, en el que se transforma en el superhéroe SuperBolt, cuyo poder es, por supuesto, alcanzar velocidades de récord, algo que, eso sí, siempre se le ha dado bien.