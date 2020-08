Usain Bolt podría tener coronavirus tras festejar su cumpleaños

El ex corredor jamaicano Usain Bolt, considerado el hombre más rápido en la historia del atletismo, dijo que estaba esperando la confirmación de una prueba de coronavirus, luego de festejar su cumpleaños el pasado 21 de agosto, cuando cumplió sus 34 primaveras.

De acuerdo con informaciones de medios locales de Jamaica, publicadas este lunes, el mítico atleta ha decidido ponerse en cuarentena, al tiempo que llamó a sus compatriotas a actuar responsablemente y mantenerse a salvo.

El país caribeño experimenta un aumento de contagios, pues registró 116 nuevos casos en 24 horas el domingo, lo que supone un récord de incrementos en un solo día.

El recordista de los 100 y los 200 metros del atletismo, cumplió 34 años en la fecha señalada y lo celebró por todo lo alto, con una fiesta a la que presuntamente asistió un gran número de invitados y, a juzgar por imágenes que llegaron a redes sociales, en ella no se respetaron las pautas de distanciamiento social ni tampoco se usaron mascarillas.

Según los datos del Centro de Recursos de Coronavirus de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Jamaica acumula 1 346 casos confirmados y 16 fallecimientos por el brote originado en la ciudad china de Wuhan.

Con una población es de 2,9 millones de personas, las autoridades de la nación caribeña sospechan que el reciente incremento de contagios se debe a las reuniones y festejos que tuvieron lugar la primera semana de agosto cuando se conmemoró la independencia de Jamaica.

Bolt, multimedallista olímpico y mundial, se hizo las pruebas el sábado ya que se disponía a realizar un viaje de negocios al extranjero. Ahora el legendario corredor se encuentra aislado.

“Me desperté como todos los demás, revisé las redes sociales y vi donde decía que estoy confirmado para tener COVID-19. Hice una prueba el sábado para salir (de la isla) porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable así que me quedaré adentro y estaré a salvo. Además, no tengo síntomas, me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación del Ministerio de Salud para ver cuál es el protocolo y ver cómo hago para ponerme en cuarentena”, explicó en un mensaje de video.

“Hasta luego, llamaré a mis amigos y les diré una vez que se pongan en contacto conmigo que estén a salvo, que se pongan en cuarentena y se lo tomen con calma. Solo para que la gente sepa, que estén a salvo”, agregó.

Además, se conoció que en la fiesta de cumpleaños de Bolt estuvieron dos futbolistas reconocidos, el delantero Raheem Sterling, jugador del Manchester City inglés, y Leon Bailey, atacante del Bayer Leverkusen.

Otras celebridades como el cantante de Reggae Ricardo Gardner, la bailarina Desha Ravaz y el artista ‘Ding Dong’, también asistieron a los festejos.