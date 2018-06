Juan Betancourt: “En un futuro, me encantaría volver a vivir en Cuba”

El exitoso modelo cubano Juan Betancourt, ha contado en entrevista con la publicación The Luxonomist, que en un futuro le gustaría volver a vivir en Cuba, porque "me encanta, me apasiona mi país", aunque señaló que lo que más quiere es "vivir una vida normal y que eso ahora ahí (en Cuba) no es posible".

"Yo creo que a la mayoría de los cubanos les gustaría regresar, pero todos pedimos lo mismo para poder hacerlo (que cambien las cosas). Tal vez las nuevas generaciones no estén tan interesadas pero, por ejemplo, mis padres sí se volverían si se dieran esas circunstancias", aseguró.

Betancourt destacó que, a pesar de sus anhelos futuros, en estos momentos no cambia "España por nada", país al que llegó con 17 años, porque se siente "muy feliz".

El modelo recuerda su infancia en Cuba como uno de los mejores momentos de su vida. "Viví una infancia feliz, con amigos y rodeado por el cariño de mi familia". También asegura que es el hombre que es hoy gracias a la educación que le dio su familia. "Me inculcaron que hay que ser trabajador, serio con lo que haces y aprovechar las oportunidades", dijo agradecido.

Betancourt acaba de debutar en el cine y presentó su película, Las leyes de la termodinámica, bajo la dirección de Mateo Gil, en el festival de Málaga en abril, y afirma estar muy contento con la experiencia de la actuación, la cual no descartaba a pesar de su éxito en las pasarelas.