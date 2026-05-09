Amaury Valero, el cubano que conquistó las pasarelas de Dolce & Gabbana en Milán

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Amaury Valero, un joven oriundo de Cienfuegos, se convirtió en el primer cubano en abrir un desfile de Dolce & Gabbana en Milán, consolidando una carrera que lo ha llevado a las pasarelas más importantes del mundo, según un perfil publicado esta semana en Instagram.

Todo comenzó con un comentario casual. «Una amiga mía me dijo a mí que, ah, tú tienes cara de modelo. Y yo empecé a buscar fotógrafos», relató Valero. Esa primera foto en Instagram fue el detonante que lo catapultó hacia las firmas más prestigiosas de la moda internacional.

Su recorrido incluye colecciones para Louis Vuitton, Dior, Tom Ford, Celine y Dolce & Gabbana, con presencia en pasarelas de Milán, París y Nueva York.

El momento cumbre llegó cuando le comunicaron que abriría el show de la icónica casa italiana. «Cuando me contactaron que me dieron que iba a abrir el show, todo lo que pude hacer era llorar. Y ya, llamé a mi mamá y yo dije, no te crees nunca», describió el modelo con emoción.

Según reportes, Valero participó en la colección Otoño/Invierno 2024 de Dolce & Gabbana abriendo el desfile, y volvió a desfilar para la colección Primavera/Verano 2025 de la firma. En sus apariciones ha encarnado el sello de la casa: elegancia sobria, cortes impecables y tonos monocromáticos.

Milán es considerada una de las cuatro grandes capitales de la moda mundial junto a París, Nueva York y Londres. Abrir un desfile de Dolce & Gabbana —una de las casas italianas más icónicas, fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana— representa uno de los mayores reconocimientos para cualquier modelo en activo.

Valero no es el único cubano que ha dejado huella en las pasarelas internacionales. El modelo cubano Juan Betancourt, descubierto por la agencia Elite Barcelona, abrió camino para que el talento de la isla fuera reconocido en Europa. También modelos cubanas han arrasado en redes sociales desde Miami, y figuras como Mily Alemán desfilaron en la Miami Fashion Week, sumando nombres cubanos al mapa del diseño y la moda internacional.

A pesar del éxito, Valero mantiene un vínculo emocional profundo con la isla y su familia. «Cuando yo quiera, ¿verdad? Y tomarme una coladita con mi abuela, porque ella sí hace el café bien rico. O dar un poquito de trompo otra vez o algo. Me puedo mover para atrás también», dijo el modelo, dejando claro que detrás de las luces de Milán sigue siendo el joven de Cienfuegos que sueña con volver a casa.