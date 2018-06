Desamparada la madre cubana cuyo hijo está "secuestrado" en Cuba

El hijo de nueve años de Delmis Silva, quien fue a pasar la Navidad a Cuba, hasta el día de hoy no ha regresado con su madre a los Estados Unidos.

El pequeño Glauder Alba se fue desde hace casi siete meses a visitar a su padre Miguel Alba a Cuba, y el hecho de que no haya regresado aún se ha asumido como un secuestro.

"Mi príncipe cómo te estraño mi niño no sabía que era tan difícil la vida sin ti, que dolería tanto el no tenerte aquí en casa el no poderte, abrazar, besar acurrucarte entre mis brazos", escribió Silva en su perfil de Facebook.

La madre ha hecho todo lo posible por recuperar a su hijo, pero no ha tenido ayuda por parte de las autoridades estadounidenses y cubanas.

Silva presentó una carta en la oficina del congresista republicano Mario Díaz-Balart explicando el caso, y como respuesta recibió una negativa de ayuda por parte del Gobierno federal.

Además, le está negada su entrada a la Isla "por no ser ciudadana americana", dice. En 2014, Silva entró a los Estados Unidos como refugiada política junto al padre de sus hijos, de quien hoy está separada.

En Cuba también solicitó ayuda y no recibió respuesta alguna.

De acuerdo con Silva, "tiene en sus manos una recomendación del Departamento de Estado, de reportar esta situación ante el FBI, la INTERPOL y la embajada de Cuba en Washington, pero no se explica el por qué el Gobierno no se implica directamente en su caso", dijo a América TeVé.