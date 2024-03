Ocho mujeres acusan a falso conductor de Uber de drogarlas y abusar de ellas

Ocho mujeres han acusado a un hombre que se hacía pasar por conductor de Uber de drogarlas y abusar sexualmente de ellas.

Danny Maurad-Avecillas, de 49 años, fue arrestado en febrero, acusado de haber drogado, secuestrado y abusado de varias mujeres, tras hacerse pasar por un chofer del sistema de transporte compartido Uber.

"Él hizo esto varias veces, no solo estas siete u ocho veces que tenemos, sino que hay más víctimas allá afuera y que tal vez no se recuerdan lo que sucedió y no han venido a la Policía", dijo a América TeVe Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami.

Una de las víctimas de Maurad-Avecillas es una mujer residente en California, quien en enero fue de vacaciones a Miami y una noche subió a un auto de Uber creyendo que era el que había pedido. Al otro día se despertó en un motel de la Calle Ocho desnuda, drogada y golpeada.

"Él me hizo pensar que ese era mi Uber. Él me dijo, súbete al carro, súbete al auto… lucía exactamente como el auto que yo estaba esperando", relató la denunciante entonces.

Otras dos mujeres presentaron denuncias similares, tras lo cual el agresor fue detenido. Posteriormente se reportaron cinco acusaciones más.

"Estas ocho víctimas han sido lo suficientemente valientes de venir a la Policía de Miami a contarnos que tuvieron una experiencia similar, y a través de nuestra investigación hemos descubierto que él estaba haciendo esto no solo esas tres veces que lo arrestamos, pero tiene más casos pendientes”, añadió Vega.

Según el oficial, una de las víctimas fue descubierta por la propia Policía al mirar los videos de otra mujer que hizo la denuncia.

"Localizamos una segunda víctima que no sabía que lo era", explicó.

La empresa Uber está trabajando con las autoridades en la investigación.

La Policía reiteró la importancia de comprobar los datos de choferes y los autos de los sistemas de transporte compartido antes de entrar a cualquier carro.

"Cuando uno se monta en el carro que está en la aplicación, el GPS le está diciendo por donde va. Si no lo dice, es porque la persona apagó el sistema, así que es muy importante también mirar eso", precisó Mike Vega.

Todo el que tenga información sobre este caso puede llamar a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.