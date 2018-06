Reconocido jazzista Arturo O'Farrill dice que Cuba y Estados Unidos “están locamente enamorados”

El destacado pianista, compositor y director de orquesta Arturo O'Farrill cerró el festival Artes De Cuba en el Kennedy Center de Washington y dijo que este evento envió el mensaje a la administración de Donald Trump de que “Cuba y Estados Unidos están locamente enamorados”.

“Es grandioso para The Kennedy Center tener este tipo de festival con este tipo de inversión. Este tipo de nivel de participación en el arte es inaudito. Y envía un mensaje a la administración actual y al público de que Cuba y los Estados Unidos están locamente enamorados, hubo un divorcio muy desagradable, pero aún hay mucho amor allí”, indicó al medio estadounidense NPR el músico nacido en México e hijo de la leyenda del jazz cubano, Chico O'Farrill.

Ganador de varios Premios Grammy, el pianista de origen cubano expresó que hay muchos puntos en común entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo en la música.

“El divorcio fue una de esas cosas que no puedes retroceder en el tiempo y desentrañar todos los elementos. Todo lo que puedes hacer es esperar que puedas encontrar la manera de salvar el amor que está ahí e incluso construir sobre él. Hay tantas cosas sobre nosotros además de música y deportes. Es el acceso común al patrimonio africano”, indicó.

Arturo O'Farrill fue uno de los artistas invitados al acto de reapertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba en 2015 tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Todo sucede en cámara lenta cuando ves milagros o sueños realizados. Siempre recordaré estar sentado en la sinagoga en el Vedado (el barrio cubano) donde estábamos ensayando y viendo esto desarrollarse sin realmente creerlo. Por un segundo, parecía que mi gente tendría la oportunidad de crear un futuro diferente para ellos. Estaba muy emocionado. También estaba muy emocionado por mi padre porque podía ver que habría llorado si hubiera vivido para ver ese día".

El pianista reconoció que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca echó por tierra los esfuerzos de Obama en el acercamiento entre ambos países y dijo que los estadounidenses ahora tienen temor de viajar a Cuba.

“Nada ha cambiado realmente ahora que estamos de vuelta en esta terrible época oscura en la historia de Estados Unidos. Han decidido que van a ajustar las reglas y luego prestar más atención a quién entra y quién sale de Cuba. La verdad del asunto es que uno de los peores aspectos de lo que está sucediendo ahora es que los estadounidenses tienen miedo de ir a Cuba. Están asustados y piensan que de alguna manera es mucho más difícil. En consecuencia, el turismo que surgió después del anuncio del presidente Obama y el presidente Castro fue muy saludable. A pesar del embargo económico, los cubanos estaban abriendo restaurantes y cosas. Ahora la gente se está alejando de Cuba porque es un poco más difícil regresar”.

El pianista manifestó que los artistas cubanos están entre los mejores del mundo y que Cuba no debe mirarse solamente como una atracción turística.

“Los cubanos son modernos; son vibrantes, están en la cúspide de muchas de las artes: algunos de los mejores bailarines del planeta, algunos de los compositores más consumados, pianistas de clase mundial, actores y coreógrafos. Quiero decir, no se trata de fumar cigarros, manejar Chevy de 1957, la forma en que a mucha gente le gustaría mirar a Cuba. Me gustaría que Cuba deje de ser vista como el patio nostálgico de la década de 1950 y que se le otorgue todo su peso como gente moderna y relevante: relevante para nosotros y relevante para el mundo”.

Arturo O'Farrill ha actuado en varias ocasiones en los festivales de jazz en Cuba y visitado los ambientes relacionados con su padre Chico O'Farrill, quien nació en La Habana en 1921 y murió en Nueva York, en 2001.



No ad for you