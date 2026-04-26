Mensaje de Paquito D'Rivera sobre su concierto en el Auditorio Nacional de Madrid

El talentoso músico cubano Paquito D'Rivera, leyenda viva del jazz, ofrecerá este lunes 27 de abril, un concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, a las 19:30 horas, bajo el título «Jazz se encuentra con los clásicos».

«Hola, amigos, soy Paquito D'Rivera y si andan por Madrid en estos días este lunes 27 de abril vamos a estar en el maravilloso Auditorio Nacional de Madrid. A las siete y media vamos a ver un concierto de 'Jazz se encuentra con los clásicos'... No se olviden, les va a gustar», dijo el músico cubano en el video dirigido a sus seguidores de CiberCuba.

El espectáculo se enmarca dentro del ciclo Horizontes de la Fundación Scherzo y contará con el pianista cubano Pepe Rivero y el vibrafonista y marimbista colombiano Sebastián Laverde como integrantes del trío base.

Como artista invitado especial participará el armonicista madrileño Antonio Serrano, uno de los mayores referentes internacionales de la armónica cromática, ganador de un Grammy Latino por su participación en el álbum tributo "Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía", y también consiguió el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025.

El programa incluirá obras de Mozart, Chopin y otros compositores clásicos, fusionadas con jazz. D'Rivera ha señalado que interpreta el movimiento lento del Concierto para clarinete de Mozart como un «blues» y considera que Mozart fue un gran improvisador que habría disfrutado de esta propuesta.

El legendario clarinetista y saxofonista, que ha conseguido 18 premios Grammy y Latin Grammy en sus más de 75 años de carrera artística, ha estado muy activo mediáticamente en España durante las últimas semanas, combinando la promoción de su gira europea con contundentes declaraciones políticas sobre Cuba.

En una entrevista reciente con CiberCuba, el pasado 15 de abril, D'Rivera exigió un cambio absoluto de poderes en la isla y fue categórico: «La misma gente que destruyó Cuba no la va a construir».

También en esa entrevista, D'Rivera dedicó a Díaz-Canel la canción «¡Vámonos ya, se acabó!» y calificó de «gran mentira» la negación de presos políticos en Cuba, donde a febrero de 2026 se contabilizaban 1,214 personas encarceladas por razones políticas, entre ellas 17 artistas.

Además, en esa conversación con CiberCuba, el músico criticó a Chico Buarque por ignorar la situación del rapero Maykel Osorbo, preso político cubano y ganador de dos Latin Grammy 2021 por "Patria y Vida", condenado a nueve años de cárcel en junio de 2022.

D'Rivera, nacido en La Habana en 1948, se fue de Cuba en 1980 durante una gira en España y desde entonces ha sido una voz crítica constante contra la dictadura.

El concierto de este lunes en el Auditorio Nacional representa una oportunidad única para escuchar en directo a uno de los grandes del jazz cubano e iberoamericano, en un programa que promete tender puentes entre dos mundos musicales que D'Rivera lleva décadas uniendo.