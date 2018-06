José Luis Cortés: “Los vídeos de los reguetoneros cubanos se la pasan imitando a sus colegas de Puerto Rico o Nueva York”

El músico José Luis Cortés , líder de la orquesta NG La Banda, señaló que durante los años 90 era imposible para las agrupaciones populares cubanas firmar contratos con disqueras internacionales y, sin embargo, ahora los reguetoneros se han insertado en la industria con un trabajo que “no es música cubana como tal”.

“Ahora es un vacilón, hay alfombra roja, contratos con la Sony. En el tiempo de nosotros no era posible hacer contratos con ninguna de estas compañías.

"De repente, hay una apertura total para los muchachos que están haciendo la famosa música cubana, que no es música cubana como tal, sino un híbrido entre los sonidos de Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana. Han entrado en la alfombra roja y han hecho featuring con gente famosa que está en la industria, como Chino y Nacho, Jennifer Lopez, Maluma o el diablo divino. En la industria musical latina se han podido colar los muchachos que hacen una música que no es tan cubana, sin embargo, lo repito, yo los aplaudo y los abrazo, porque están representando los colores de la bandera cubana”, dijo el “Tosco” en una entrevista con el diario oficial Granma.

El instrumentista, quien fue galardonado este año con el Premio Nacional de Música en Cuba, declaró que está abierto a colaboraciones con reguetoneros, pero que nunca pagaría para que le hicieran un videoclip para “estar en talla”

“Los llevaría (a los reguetoneros) a hacer música cubana, hay algunos que han tomado mis estribillos como Los Cuatro y El Taiger. Por otro lado, hay orquestas de música popular que toman los coros de los reguetoneros para pegarse”, expresó.

“Yo no voy a pagar por insertarme en el paquete", agregó Cortés, "ni voy a dar 4 000 dólares para que me hagan un vídeo. Está un poco fuerte eso que está pasando, el ICRT y las empresas de música debían tener un equipo que haga vídeos con precios asequibles de acuerdo a los que ganamos nosotros como músicos. En mi caso, no puedo gastar dinero para estar en talla”.

El músico afirmó que existe racismo en la música urbana cubana y criticó a algunos de sus exponentes por imitar a sus colegas de Nueva York, Panamá o Puerto Rico.

“Solo deseo que mejoren algunos aspectos de su propuesta, como los vídeos en los que se percibe el racismo porque todas las mujeres son de piel blanca y es raro encontrar una negra con todas las características de su raza. Los vídeos de los reguetoneros cubanos se la pasan imitando a sus colegas de Puerto Rico o Nueva York, a la sociedad americana, pero no es la realidad que vivimos en Cuba”.

El músico, nacido el 5 de octubre de 1951 en El Condado, uno de los pueblos más complejos de la provincia occidental de Villa Clara, apuntó contra las instituciones de su provincia natal porque, aseguró, no les interesa su música, y dijo que le dieron dos veces las llaves de la ciudad porque 'olvidaron que ya la tenía'”.

“Soy uno de los pocos artistas villaclareños reconocidos en el mundo, menos en Santa Clara. Hace 15 años me dieron la llave de la ciudad y ahora me la dieron de nuevo, porque olvidaron que ya la tenía. Por eso no fui y mandé a alguien. Es decir, me dieron la llave de entrada y la de la salida. En el telecentro de Santa Clara no hay música mía y no me llaman para nada teniendo proyectos como la Camerata de flauta. Eso me duele mucho porque soy de Santa Clara y nací en El Condado, el barrio más controvertido de la ciudad”, agregó el reconocido flautista.

El músico recordó la censura que sufrió en los años 90 por “malas interpretaciones” hacia su trabajo y expresó que, a pesar del paso del tiempo, sigue teniendo dificultades para promoverse en los medios locales.

“Estuve dos años borrado de la radio y la televisión debido a malas interpretaciones... Pero Vilma Espín me ayudó y eso se fue arreglando un poco. Sin embargo, he ido a la radio pero no tienen música de NG, a pesar de que somos uno de los grupos que más discos hemos grabado. Nadie puede pretender que será eterno, hay espacios que lo llenas, pero después vienen otros porque si no la música se estanca… Somos un grupo muy poco difundido y nuestra música está un poco olvidada. Ahora me toca de nuevo esforzarme para que los jóvenes escuchen a NG en la radio”.

Cortés recuerda los años 90 como la década en que las orquestas trabajaban por un bienestar espiritual por encima del interés económico. En cambio, el músico indica que ahora los jóvenes músicos solo están pensando en ganar dinero o dar un viaje.

“No es que yo tenga la lengua dura, pero si no digo la verdad me muero. Yo soy un músico que vengo de una etapa donde lo importante era la música, el sentirte bien desde el punto de vista espiritual y, en segundo plano, desde el punto de vista económico. No trabajábamos simplemente por el dinero, sino por el regocijo espiritual, aunque si había dinero mucho mejor.

“Ahora hay músicos nuevos que no están en eso, siempre preguntan primero cuánto van a cobrar y si hay posibilidad de viaje. Depende de esas respuestas si trabajan o no.

“NG La Banda cayó en ese slump y se me hacía difícil mantener la banda ante esta situación. Muchos músicos jóvenes vienen buscando dinero y no el crecimiento cultural. Solo tienes que pasar por las escuelas de música y ver cómo algunos muchachos solo están pensando dónde pueden tocar para ganarse 20 dólares en una noche... Ya se arreglarán o alguien buscará la forma de arreglarlos”.