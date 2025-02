El día que La Diosa se atrevió con la canción de Titanic: "Always Remember Us This Way" no es su primer tema en inglés

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de su versión en inglés del tema "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga.

Acompañada de su hija Raychel, la artista compartió un emotivo cover que generó opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos aplaudieron su valentía y entrega, otros cuestionaron su dominio del inglés y la pronunciación en la interpretación.

Sin embargo, este no es el primer intento de La Diosa en el idioma anglosajón. Hace más de dos décadas, en 2004, cuando formaba parte de la prestigiosa orquesta NG La Banda, dirigida por el músico cubano José Luis Cortés "El Tosco", la cantante ya había interpretado una versión en inglés de "My Heart Will Go On", el icónico tema de la película Titanic originalmente interpretado por Celine Dion.

El reciente lanzamiento de "Always Remember Us This Way" ha llevado a muchos de sus seguidores a rescatar aquella interpretación con NG La Banda, recordando que su incursión en el inglés no es nueva y que, a pesar de las críticas, La Diosa sigue demostrando su pasión por la música y su deseo de explorar nuevos desafíos artísticos.

A lo largo de su carrera, la cantante ha sido una figura polémica dentro de la escena musical cubana, en gran parte debido a sus desencuentros con "El Tosco" y su posterior distanciamiento de NG La Banda.

No obstante, su carisma y potencia vocal la han mantenido en el gusto del público, consolidándose como una de las artistas más populares entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Mientras La Diosa sigue apostando por la música en inglés y explorando nuevos horizontes, sus seguidores continúan atentos a cada paso de su carrera, generando debate y expectativas sobre cuál será su próximo movimiento musical.

Preguntas frecuentes sobre La Diosa y su incursión en la música en inglés