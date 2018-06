Camila Cabello se roba las miradas con su última travesura

Además de ser una gran artista, Camila Cabello tiene una gran personalidad y sentido del humor con los que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo.

La cantante cubana tiene un lado muy divertido y no tiene ningún problema en mostrarlo. Su última travesura la ha compartido con sus seguidores de Instagram a través de las historias de la red social.

En el corto clip que ha publicado la cubana en su perfil de Instagram, se puede ver como la cantante interpreta a viva voz un corto fragmento de la canción I Will Always Love You de Whitney Houston desde un piso con la ventana abierta.

Cantando a pleno pulmón, la artista se roba la atención de todos los viadantes que transitan por la calle a la vez que se esconde para que nadie la vea desde la calle. ¡Súper divertida!

La joven de 21 años es muy graciosa, y no sólo lo demuestra con estas travesuras en sus redes sociales, tampoco le importa sacar carcajadas durante las entrevistas que concede.

Antes de subirse al escenario del evento musical organizada por Capital FM en Londres hace unos días, la cantante se enfrentó al hilarante desafío de imitar a otras celebridades mientras cantaba su hit Havana. ¡Miren como representó a Arnold Schwarzenegger!