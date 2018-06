Así celebran Jlo y Alex Rodriguez el Día de los Padres

El expelotero Alex Rodríguez celebra el Día de los Padres en familia, junto a sus dos hijas Ella y Tashi, su novia Jennifer Lopez, y los jimaguas Max y Emme.

“El día de hoy tiene un significado totalmente diferente para mí que cuando me convertí en padre de Tashi y Ella Bella por primera vez. Es una responsabilidad increíble, una que siempre he atesorado. Pero conforme cumplo años y veo como también lo hacen ellas, no sólo son mis hijas, sino también mi orgullo y mi prioridad número uno – ahora también me motivan”, escribió en su página de Instagram acompañando a una serie de fotografías en las que se les ve a todos disfrutando de lo lindo.

“Cada día, Tashi y Ella me hacen sentir papá y una mejor persona. Ser padre es el mejor trabajo del mundo, más que cualquier carrera con la que hubiera soñado desde niño. Para todos los padres ahí fuera, nunca paren de ser los mejores. Yo no lo hago”, agregó.

A Jlo y Alex Rodríguez se les ve más unidos y felices cada día. Los pequeños también han ayudado a crear ese ambiente de paz que se les ve disfrutando cuando se reúnen.

Esta semana ambos fueron, junto a Marc Anthny, a ver el recital de graduación de Emme. "Familia Primero", escribió la intérprete de El anillo junto a la tierna fotografía.