Camila Cabello seduce con la versión más dulce de "Never Be The Same"

Camila Cabello es una gran artista y pese a llevar pocos años encima del escenario, la joven de 21 años tiene muchas tablas.

Por eso, la cantante cubana no tuvo ningún problema en plantarse ante un micrófono, acompañada de una guitarra, y dejar al mundo sin palabras con la espectacular versión de Never Be The Same que ofreció la intérprete de Havana cuando visitó una radio francesa.

"Aquí es donde me siento más cómoda, una guitarra y un micrófono. Fue muy divertido cantar Never Be The Same de esta manera. Muchas gracias NRJ Hit Music Only por recibirme, gracias a todos mis hermosos fans por venir y animarme. Nos vemos mañana, París", ha escrito la artista junto a los vídeos de la actuación, que la joven ha dividido en tres.

Con su gran voz y su gran talento, la cubana se ha robado los corazones de todos sus fans con esta nueva versión acústica de la canción que da nombre a su gira.

La joven, ha querido compartir el momento con sus seguidores de redes sociales y ha publicado los vídeos en su perfil de Instagram, lo que le ha valido a la artista para ganarse los halagos de todos sus incondicionales.

"Tienes una voz angelical" o "escucharía esta versión todo el día", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a las publicaciones.

Hoy, la cubana ofrecerá un concierto en la Sala Pleyel de París, que seguro sus fans no olvidarán nunca.