Sergio Ramos: “En Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino de la historia”

El futbolista Sergio Ramos, capitán de la selección española, contestó este miércoles a Diego Armando Maradona, quien el pasado martes objetó que el madridista sea un ‘crack’.

Según informó Mundo Deportivo, Ramos dijo que no entraría a valorar las opiniones del Pelusa, a quien respeta por ser un grande y un ‘crack’.

“Pero el futbol argentino sabe perfectamente que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino de la historia, que para mí es Leo Messi”, añadió.

El argentino, quien está comentando el Mundial para el canal Telesur, había comparado al español con el uruguayo Diego Godín, que juega en el Atlético de Madrid. Ambos están considerados entre los mejores defensores del mundo.

“Cuando se habla de cracks, a mí me decían el otro día que Sergio Ramos es crack. No quiero polemizar pero lo tengo que decir. No, crack es Godín. Te defiende, te manda, te hace gol, que sale campeón... No te falta un partido. Anticipando es tremendo. Para mí, ese es crack”, dijo.