Sergio Ramos debuta como cantante con "Cibeles", un tema cargado de nostalgia sobre su salida del Real Madrid

Después de más de dos décadas sobre los terrenos de juego, Sergio Ramos ha decidido dar un paso inesperado en su carrera: la música.

El excapitán del Real Madrid lanzó este domingo 31 de agosto su primer sencillo en solitario, titulado "Cibeles", un tema en el que combina balada, flamenco y ritmos urbanos, y que ha despertado tanto emoción como polémica en redes sociales.

De los estadios a los escenarios

El futbolista sevillano, que ya había colaborado en el pasado con artistas como Niña Pastori, Los Yakis, Demarco Flamenco o Canelita, presenta ahora un proyecto personal con el que asegura querer contar "su historia".

En su perfil de Instagram, donde adelantó fragmentos del videoclip, Ramos escribió: "Mi historia, mi música".

El videoclip, sencillo en lo visual, muestra a Ramos con ropa casual, sentado con un rosario en las manos, entremezclado con imágenes en blanco y negro de sus momentos más icónicos en el Real Madrid: su debut en 2005, goles celebrados junto a Marcelo o Isco, y la estatua de la Cibeles derramando una lágrima.

Una carta abierta al Real Madrid

Más allá de lo musical, lo que ha captado la atención es el contenido de la letra, escrita por él mismo.

Lo más leído hoy:

Ramos canta versos cargados de nostalgia y despecho, interpretados por muchos como un mensaje directo a Florentino Pérez y al propio club blanco:

"Hay cosas que no te dije que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", y "Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más".

Los guiños son constantes: desde el minuto 93 de la final de Lisboa, donde marcó uno de los goles más importantes de la historia reciente del club, hasta la amarga sensación de que su salida en 2021 no fue decisión propia.

Sin embargo, Ramos también deja abierta la puerta a un futuro reencuentro con el Madrid: "Y aunque todo fue así, volvería encantado. Una vez y hasta mil, tú lo sabes, Cibeles", concluye el tema.

El eco de una salida que aún duele

En junio de 2021, Ramos se despidió entre lágrimas del club que fue su casa durante más de 16 años.

"Ha llegado el momento, de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme, dijo en aquel momento, antes de romper a llorar visiblemente emocionado.

Desde que dejó el equipo, ha insistido en que aquel adiós fue uno de los momentos más difíciles de su vida deportiva. Pese a describir su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como "de padre e hijo", nunca ocultó que aquella separación estuvo cargada de tensiones.

Tres años después, el defensa sevillano parece haber encontrado en la música la manera de procesar aquel final abrupto.

Un futuro incierto en la música

En apenas 24 horas, el videoclip superó los 19 millones de reproducciones en Instagram, demostrando el interés que despierta su nueva faceta.

"Cibeles" contó con la producción de Ovy On The Drums, conocido por trabajar con Karol G y Nicki Minaj, y Yeray Music, habitual colaborador de La Mala Rodríguez y JC Reyes.

El resultado es un tema que empieza como balada intimista y termina con una mezcla de flamenco y urbano.

En redes, el lanzamiento generó un aluvión de comentarios y memes. Incluso, muchos usuarios lo comparan con las canciones que Shakira dedicó a Gerard Piqué.

Aun así, Sergio Ramos no es el primero en cambiar los estadios por los escenarios.

Desde Pelé, que lanzó un álbum en 2006, hasta Álvaro Benito con Pignoise, varios futbolistas han buscado en la música un refugio o una nueva forma de expresión.

Con "Cibeles", Ramos se suma a esa lista. Si será un proyecto pasajero o el inicio de una nueva carrera está por verse, pero lo que ya ha conseguido es abrir el debate y, sobre todo, reavivar las emociones que aún despierta su nombre en el madridismo.

Preguntas frecuentes sobre el debut musical de Sergio Ramos