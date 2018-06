Este hombre se salvó de morir en un vuelo Santiago de Cuba-Miami hace unos días

El cubano Yassel Moreno Monier relató el incidente que le sucedió hace unos días cuando viajaba en un vuelo destino a Miami desde Santiago de Cuba, y en el que estuvo a punto de perder la vida.

En su perfil de Facebook, Monier escribió: "Hoy 18 de junio volví a nacer.... Doy gracias a DIOS por volver a darme la oportunidad de volver a vivir y estar con mis seres queridos...".

Monier agregó además: "Hoy el avión que estaba haciendo la ruta Santiago de Cuba /MiaMi y manteniendo una estabilidad en el aire a las 9:45 am se produce un percance en pleno vuelo, según la información del piloto, íbamos a impactarnos con otro boing que estaba en pleno despegue saliendo desde miami el piloto al percatarse de dicha tragedia maniobró el avión el cual cayó en El Cajon de aire del otro boing perdiendo la estabilidad y llenadose en picada a hacia el mar momento de terror vivido en pleno vuelo y ver la muerte cerca en fracciones de segundo, pero DIOS hizo posible de usar dicho piloto para poner en el el conocimiento adquirido y usando sus manos para poder sacar el avión del Abismo algo que todavía a esta hora es inexplicable, por eso hoy me doy cuenta que para el altísimo no hay nada imposible....".

El suceso tuvo lugar durante el vuelo 3182 de Swiftair, chequeado por Habana Air. Yassel viajaba junto a su padre, y nunca supo que ese día pasaría por el susto más grande de su vida. Regresaba de Cuba, tras dejar a su hija que pasaría sus vacaciones en la Isla.

Monier también posteó la excusa que dio HavanaAir a una de las pasajeras: "Lamentamos mucho que nuestraos pasajeros hayan tenido tal experiencia en uno de nuestros vuelos. Por nuestra parte hemos tomado ya las acciones pertinentes con los responsables para evitar que algo así suceda, no solo en nuestros vuelos, sino en cualquier vuelo".

En algunos de los comentarios que recibió Monier tras sus publicaciones, puede verse el terror de la gente, muchas de las cuales tenían familiares que viajaban en ese mismo vuelo.

Este incidente del 18 de junio ocurre precisamente cuando Cuba aún está de luto por el accidente aéreo en el que perdieron la vida más de 100 personas, y del cual hay una sola sobreviviente, la joven Mailén Díaz, quien se encuentra en estado crítico auqnue se reporta estabilidad.