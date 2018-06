Yotuel Romero y Beatriz Luengo impactados por la muerte de uno de los actores de “Un paso adelante”

En la mañana de este domingo se conocía la noticia de la muerte en España ―por complicaciones derivadas de una neumonía― de Edu del Prado, uno de los cantantes que actuó en la serie española Un paso adelante (Antena 3, 2002-2005), muy popular en Cuba y que narraba la vida de un grupo de estudiantes en una escuela de arte.

Desde que se conoció la noticia, no han sido pocas la personalidades del mundo del cine y de la música en España que no han tardado en darle un último adiós a través de las redes sociales al cantante, bailarín y actor Eduardo Engonga del Prado, quien dio el salto a la pequeña pantalla interpretando el personaje de "César Martín" en la citada serie, y que luego continuó como miembro del grupo pop UPA Dance, formado con algunos de los integrantes de la serie, quienes llegaron a publicar el disco Contigo.

Una de las primeras en lamentar su fallecimiento fue la cantante Beatriz Luengo, que compartió una interpretación de Del Prado en Japón. ““Lo conocí con 11 años en mi proyecto Tattoo, él ya era un ídolo con su primer disco. Después compartimos teatro, giras, UPA.. descanse en paz”, ha escrito Luengo.

También ha publicado un mensaje el cantante cubano Yotuel Romero, pareja de Luengo y quien también actuó en la serie. El integrante de Orishas ha escrito en Instagram: "R.i.P. Edu Del Prado te nos fuiste muy rápido hermano, todavía te recuerdo cantando con Beatriz Luengo el casting de Romeo y Julieta".

La muerte de Edu del Prado ha conmocionado a sus compañeros de reparto, quienes de una forma u otra han lamentado en las redes sociales su inesperado fallecimiento.

Otro de los actores de Un paso adelante que también ha dedicado unas palabras a su amigo y compañero de reparto ha sido Miguel Ángel Muñoz.

"La vida me ha regalado poder compartir experiencias profesionales con gente extraordinariamente talentosa y tú Edu Engonga sin ningún tipo de duda has sido uno de ellos. Uno de los que más me impresionó. Por tu inmenso talento vocal, por tu increíble capacidad de cambiar de registro y sobre todo por tu actitud ante el trabajo y ante lo que el universo te ha puesto por delante... Has sido un luchador infatigable en busca de tu sueño, que has cumplido una y otra vez en esta vida, y estoy seguro que allá donde te encuentres lo seguirás haciendo! Como dice el título de nuestra canción: ¡TeExtraño amigo! DEP".

También Mónica Cruz ha compartido el vídeo de Beatriz Luengo con el siguiente mensaje: "No se me ocurre mejor forma de recordarte que escuchar tu voz... Buen viaje compañero".

Entre 2007 y 2008 Edu del Prado fue profesor de candidatos a canto de la séptima temporada de Star Academy, en Francia. En 2010 participó en La Academia Bicentenario de México, y lanzó un álbum allí.

También protagonizó musicales como Grease, Notre Dame de Paris y La magia de Broadway (junto a Marta Sánchez) y participó en otros como Jekyll & Hyde, Peter Pan, Cats,3​ o Sister Act.4​

El deceso se ha producido en Valencia, ciudad natal del cantante y actor, donde estaba luchando contra la enfermedad. No han trascendido más datos acerca de su fallecimiento.