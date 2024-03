Yotuel envía mensaje a artistas del mundo tras protestas en la isla: "Cuba necesita nuestra voz"

Yotuel Romero envió un mensaje a los artistas del mundo a raíz de las protestas que sacudieron varias ciudades cubanas en la tarde y noche del 17 de marzo.

En sus redes sociales el cantante cubano escribió: “Queridos artistas del mundo, Cuba necesita nuestra voz. En cada verso, en cada acorde, en cada obra, podemos ser la esperanza y la fuerza de 11 millones de almas que ansían ser libres. Hagamos eco de su anhelo y juntos cambiemos la historia”.

El rapero recordó que artistas de fama internacional como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente se unieron a su pueblo cuando Puerto Rico los necesitó.

“Para los artistas cubanos que creen que el arte y la política no deben mezclarse, se les recuerda que el arte tiene el poder de transformar al mundo”, aseguró.

Junto a su texto compartió un video que dirigió a los militares cubanos que todavía no se han sumado a la represión contra el pueblo durante las protestas.

“Militares cubanos que todavía no tienes tu mano manchada de sangre, este mensaje es para ti porque tú no cabes en el avión de ellos, porque tú no estás en los planes de ellos, porque tú no eres parte de la familia de ellos. Estás a tiempo de ponerte del lado del pueblo cubano porque la ira de un pueblo sediento de libertad, sediento de vida, sediento de ilusión va a parar contigo”, fue el mensaje de Yotuel.