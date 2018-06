"Nunca hagas esto a una mujer": dice una periodista al hombre que trató de besarla en el Mundial

El Mundial de Rusia se ha prestado para muchísimas cosas, incluso, para que se den penosas escenas de acoso contra mujeres.

En las últimas semanas no son pocas las denuncias que se han hecho en las redes sociales por en que se han visto las mujeres en el país donde se celebra la Copa del Mundo.

Un nuevo incidente le sucedió a la periodista deportiva brasileña Júlia Guimarães, quien estaba reportando desde Ekaterimburgo cuando un hombre trató de besarla en la mejilla.

La periodista reaccionó rápidamente y de una manera contundente: "¡No hagas esto! Nunca vuelvas a hacer esto", le gritó al hombre, a quien se puede escuchar pidiendo disculpas en el clip. "No hagas esto, no te permito hacer esto, nunca, ¿de acuerdo? Esto no es educado, esto no está bien".

"Nunca hagas esto a una mujer, ¿vale? Respeta".

La reportera se refirió posteriormente al incidente en su cuenta de Twitter: "Es difícil encontrar las palabras... Afortunadamente, nunca he experimentado esto en Brasil. Por aquí ha sucedido dos veces. ¡Triste! ¡Es vergonzoso!"

En declaraciones para Globo Esporte, Guimarães añadió: "Es horrible. Me siento indefensa y vulnerable. Esta vez respondí, pero es triste que las personas no entiendan por qué las personas sienten que tienen derecho a hacer eso".

Otro de los incidentes tuvo lugar esta semana, cuando la periodista colombiana Julieth González Therán fuera agredida sexualmente mientras informaba desde la ciudad rusa de Saransk.

Esta periodista también estaba hablándole a la cámara cuando un hombre intervino para agarrarle el pecho y la besó.

Therán dijo a la emisora alemana Deutsche Welle: "Estuve en la escena durante dos horas para prepararme para la transmisión y no hubo interrupciones. Cuando salimos en vivo, este fan aprovechó la situación. Pero luego, cuando revisé para ver si todavía estaba allí, se había ido".

En su cuenta de Twitter esta reportera escribió: "No merecemos este tratamiento. Somos igualmente profesionales y dignas. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites entre el afecto y el acoso".

Han ocurrido otros lamentables incidentes en la gran fiesta del fútbol. Muchos se han aprovechado del idioma ruso para hacer bulying a las mujeres de ese país. Tal es el caso de este hincha argentino, que tanto ha dado de qué hablar: