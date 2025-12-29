Nueva función de Uber permite a mujeres viajar solo con conductoras en el sur de Florida

Vídeos relacionados:

La empresa de transporte Uber anunció la llegada al sur de Florida de una nueva herramienta de seguridad en su aplicación, diseñada para proteger a mujeres conductoras y pasajeras, en medio de los esfuerzos de la compañía por reducir los riesgos de acoso y agresiones en su plataforma.

De acuerdo con Local 10 News, se trata de la función “Women Preferences” (Preferencias para mujeres), un programa piloto que permite a mujeres usuarias, mujeres conductoras y ahora también adolescentes optar por ser emparejadas exclusivamente con conductoras mujeres durante sus viajes.

“Estamos comprometidos a expandir esta función hasta que todas las mujeres en Estados Unidos tengan acceso, ya sea como pasajeras o como conductoras”, afirmó Camiel Irving, vicepresidente de Operaciones de Uber, citó el medio.

Al solicitar un viaje, las pasajeras verán la opción “Women Drivers”, que pueden seleccionar de inmediato o reservar con antelación. Además, las conductoras mujeres tienen ahora la posibilidad de aceptar únicamente viajes de pasajeras mujeres, incluso durante horarios de alta demanda y mayores ganancias, como las noches.

La función también permite configurar estas preferencias directamente desde los ajustes de la aplicación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la compañía para mejorar la seguridad, luego de años de críticas por incidentes de acoso sexual. Según el propio informe de seguridad de Uber, la empresa recibió casi 6,000 denuncias de agresión sexual entre 2017 y 2018. Para 2022, esa cifra se redujo a poco más de 2,700 casos, aunque el problema sigue siendo motivo de preocupación.

Uber aseguró que continuará evaluando el impacto del programa con la intención de extenderlo a nivel nacional, como parte de su estrategia para recuperar la confianza de usuarias y conductoras.