Maradona reaparece y afirma que está "bien" tras susto por su salud

Tras el susto que el ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, dio a sus seguidores en la noche de ayer, este miércoles ha reaparecido en las redes sociales para precisar que se encuentra bien de salud.

La aclaración llega luego de que ayer se viralizara rápidamente un vídeo en el que se le veía en muy mal estado físico tras el complicado partido en que Argentina consiguió ―no sin grandes dificultades― clasificar para octavos de final en el Mundial de Rusia.

Maradona ha compartido una foto en Instagram en la que se ve cómo le controlan el pulso, y la nota que acompaña la publicación indica: "Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación".

Y añadió: "Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?”.

En las imágenes publicadas ayer se le veía caminando con gran dificultad mientras recibía ayuda para abandonar el palco, pues casi no podía moverse por sí mismo.

Como suele ser habitual en él, Maradona vivió con gran histrionismo el partido de Argentina frente a Nigeria, con muchos gestos y expresiones desde las gradas, incluida una doble peineta tras el gol que le dio la victoria a Argentina en los minutos finales del encuentro.