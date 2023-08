Messi y los tiros libres: La historia completa

De los siete goles que Leo Messi lleva con la camiseta del Inter de Miami, indiscutiblemente los más celebrados han sido los dos de tiro libre: el primero, para sentenciar el partido contra Cruz Azul; el otro, para mandar a los penales la pulseada versus Dallas. Con ellos, 'La Pulga' llegó a 64 aciertos en los cobros y se puso a solamente uno de igualar al legendario David Beckham, propietario de 'Las Garzas'.

Pero Messi no siempre brilló en estos menesteres. Muchos recuerdan que en sus inicios ni se acercaba a la pelota en situaciones de balón parado, en buena medida porque en el Barcelona para eso estaban Ronaldinho y Deco, y en Argentina, Juan Román Riquelme. Afortunadamente, luego de haber ganado un par de Balones de Oro le puso interés, azuzado quizás por los haters que le señalaban esa carencia en las comparaciones con Cristiano Ronaldo.

El que mejor contó la historia de cómo Leo Messi descubrió los secretos del tiro libre fue el preparador físico Fernando Signorini, que hizo el siguiente relato:

"En febrero de 2009, a pocos meses de haber asumido Diego (Maradona), fuimos a Francia para un amistoso ante el seleccionado local. El día anterior al partido hicimos una práctica en el estadio, donde Diego trabajó con los titulares en el táctico final y yo me quedé con el resto haciendo un loco. Cuando dio la orden de terminar el entrenamiento, Masche, Tévez y Messi le pidieron quedarse pateando al arco. En un momento, Leo puso la pelota de frente al arco, un poco hacia la izquierda y cuando le pegó, su remate se fue lejos, por arriba del ángulo. Hizo un gesto de fastidio y, como enfiló para el vestuario, yo le salí al cruce.

-Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hinchar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar.

“Termino de pronunciar eso y veo que viene Diego, que lo había escuchado todo, como siempre. Lo tomó del hombro para decirle algo que yo escuché.

-Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta. De repente, era el profesor y el alumno. Y un consejo a lo Diego.

-Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo que vos querés".

A partir de ese momento, Messi añadió ese recurso a su amplio repertorio de goles. “Primero no metía ni uno pero nunca se cansó de practicar, de perfeccionar su técnica, hasta que empezó a embocarla. Luego ya no paró”, dijo al respecto Carlos Tévez.

Los números hablan. En 2008/2009 metió uno, en la campaña 2012/2013 marcó cuatro, en la 2015/2016 consiguió siete, en 2017/2018 repitió dicha cifra, y en 2018/2019 firmó ocho. De esa guisa fue escalando posiciones y ahora mismo solo lo anteceden los brasileños Juninho Pernambucano (77), Pelé (70) y Ronaldinho (66), el argentino Víctor Legrotaglie (66) y el ya mencionado Beckham (65).

A continuación, un video con todos los goles de tiro libre del crack rosarino, excepción hecha logrado ante el FC Dallas el domingo pasado.