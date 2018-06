Senado de EE.UU aprueba enmienda de Marco Rubio para bloquear aumento del comercio agrícola con Cuba

El Senado de los Estados Unidos ha aprobado este jueves la enmienda del político cubanoamericano Marco Rubio , a la Ley de Mejoramiento Agrícola de 2018, comúnmente conocida como la Ley Agrícola de 2018, que evita se facilite el comercio agrícola con Cuba. El republicano ya había anunciado que bloquería las enmiendas que buscaran un mayor comercio con la Isla.

Rubio aseguró que se enfocaría en evitar el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses en la promoción de exportaciones agrícolas a Cuba, ya que estas solo benefician a los militares cubanos y al régimen dictatorial del país caribeño.

"Hoy, el Senado adoptó mi enmienda a la Ley Agrícola de 2018 que evita que los fondos de los contribuyentes para la promoción de exportaciones agrícolas vayan al bolsillo del régimen cubano", celebró Rubio en su cuenta de Twitter.

No ad for you

"Los dólares de los contribuyentes estadounidenses nunca deberían ir al bolsillo del régimen cubano. Es por eso que trabajamos para asegurar que los fondos de los contribuyentes para la promoción agrícola no se destinen a los opresivos militares cubanos y sus subsidiarias", dijo el republicano en una declaración luego de la aprobación de la enmienda.

Asimismo, recalcó que el Gobierno cubano se conoce por no pagar sus deudas y acumular muchas y que nunca les pagaría por sus productos, lo que sería una pérdida. El político dijo que no estaba en contra de que los agricultores cubanos pusieran sus productos en el mercado pero sí que se tuviera en cuenta el hecho de no poner dinero estadounidense en propiedades de los militares cubanos, idea que se iguala a la del presidente Donald Trump cuando le dijo a los estadounidenses que no se quedaran en hoteles cuando viajaran a la Isla sino en casas particulares.

El Senado aprobó la versión de Rubio del proyecto de ley agrícola con un voto de 86-11.

A pesar de que Cuba compra desde hace varios años alimentos producidos por agricultores estadounidenses, las leyes norteamericanas establecen elevados requisitos, entre ellos el pago en efectivo y prohíben los créditos comunes en el sector.

Otros senadores republicanos intentaban que se aprobara la eliminación de la restricción que impide conceder créditos agrícolas a Cuba, añadiendo una nueva enmienda a la Ley Agrícola de 2018, puesto que sería beneficioso y positivo para ambos países, propuesta que Marco Rubio bloqueó rotundamente este miércoles.