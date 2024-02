Marco Rubio ratifica su oposición al parole humanitario: "Es insostenible"

El senador cubanoamericano Marco Rubio ratificó su posicionamiento contra el parole humanitario, por considerar que es una medida insostenible en el tiempo.

En una entrevista ofrecida a Univisión Miami este viernes, Rubio reiteró su postura contra el parole humanitario y advirtió sobre los peligros que la crisis migratoria está provocando en Estados Unidos.

"Siempre hemos apoyado a los que ya han estado aquí. Siempre va a existir un proceso en el cual puedan venir personas de Nicaragua, Venezuela, y de Cuba. Lo que no podemos tener son 300,000 personas apareciéndose en la frontera de Estados Unidos y entrando al país. No podemos tener un incentivo para que las personas hagan eso. Es que no es sostenible", dijo el senador republicano sobre el parole humanitario.

En criterio de Rubio, el gobierno de Estados Unidos no puede asumir la carga social que implica la llegada de cientos de miles de inmigrantes cada año.

"En los últimos tres años han entrado más de 7 millones de personas. Ningún país puede sostener eso. Estamos viendo lo que está pasando, y sabemos que vienen de todas partes del mundo. No solamente de Latinoamérica. Están viniendo de China, de India, de Rusia, de África", dijo el senador.

A Rubio le preocupa que la llegada masiva de inmigrantes facilite la entrada de criminales que pueden desestabilizar la seguridad nacional en Estados Unidos.

"Cuando uno recibe 300,000 personas en un mes, entre esos van maleantes, terroristas. Algo grave va a pasar en Estados Unidos, cosas graves ya están pasando. Esto no puede seguir. Tenemos que cambiar. Esto es una crisis migratoria y no puede seguir así", expresó.

El senador republicano se refirió también a los cubanos que aprovechan los beneficios de emigrar a Estados Unidos y luego optan por regresar a Cuba de vacaciones.

"Si uno entra como cubano, es aceptado como refugiado. Reciben una serie de ayudas por parte del gobierno, a veces más de $1,000 dólares al mes. Hay personas que han trabajado toda su vida aquí y no las reciben. Me pregunto: ¿Si uno es refugiado y está recibiendo beneficios, cómo puede al año y tres meses viajar al lugar de donde estaba huyendo?", dijo Rubio.

Considera que la actitud de muchos cubanos que llegan a Estados Unidos y vuelven a Cuba en poco tiempo, es incongruente. Pide al gobierno estadounidense que se revise el estatus de refugiado, por el dinero que se les está dando a las personas cuando vienen.

"Hay cubanos que han trabajado toda su vida en este país, y dicen 'estas personas están recibiendo más de lo que yo recibo en mi retiro de Social Security y trabajé 40 años en Estados Unidos", comentó Rubio.

El senador ha expresado su oposición al parole humanitario en varias ocasiones. Este programa es una de las medidas que aprobó en enero de 2023 la Administración Biden para hacer frente a la crisis migratoria en la frontera con México.

En un año, gracias al parole humanitario, más de 67,000 cubanos llegaron a Estados Unidos. Las estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indican que en total 327,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegaron legalmente con este programa.