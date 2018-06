Asesinó a una pareja gay en Florida y dice que “no serán los últimos” porque "son una desgracia"

Peter Avsenew, culpable de asesinar en 2010 a una pareja de homosexuales en Florida, acudió este jueves a la audiencia previa a la sentencia y dijo que no se arrepentía de nada y que "estos no fueron los primeros y no serán los últimos".

El hombre despidió a su abogado de oficio y en noviembre pasado fue declarado culpable de asesinato en primer grado de Steven Adams y su pareja Kevin Powell, cuyos cadáveres fueron hallados en su vivienda en Wilton Manors, al norte de Miami.

Pero el asesino no se arrepiente de nada. Envió una carta la jueza Ilona Holmes lleno de ira y hoy ratificó todo lo dicho personalmente.

"Los homosexuales son una vergüenza para la humanidad y deben ser rechazados", comentó.

Asimismo Avsenew dijo que planeaba herir a la gente y que no le preocupaba que lo sentenciaran a la pena de muerte.

"Es mi deber como hombre blanco sacrificar a los débiles y cobardes de la existencia", indicó.

Según él debe asegurar la existencia de niños y personas blancas y por ello se siente "orgulloso de todas las decisiones" que ha tomado.

"No pediré piedad y no lo lamentaré... No puedo expresar con palabras la sensación de poner fin a una vida, al menos es eufórica".

En su carta Avsenew explicó que había comenzado matando "patos, gatos, ranas, serpientes, ardillas y zarigüeyas".