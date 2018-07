Habla una cubana miembro del único Club de Fans oficial de Laura Pausini: “Cuando estuve en terapia intensiva, tuve una visión de que pronto iba a verla”

Impulsada por la conmovedora historia que compartió la cantante italiana Laura Pausini poco antes de su histórico concierto en Cuba, una matancera decidió contar a la prensa nacional su experiencia como miembro del único club de fans oficial de la artista.

La intérprete de Entre tú y mil mares había revelado a los medios que deseaba cantar en Cuba desde hace más de 25 años, cuando recibió la primera carta de una fan cubana. “La chica me escribió que mis letras le cambiaban la vida; y yo me pregunté cómo era posible que de un lugar tan lejos de Italia me conocían y escuchaban mi música”, dijo.

“La mejor manera en la que puedo dar gracias a ella y a las personas que me siguen en la Isla es cantar”, explicó la italiana en una entrevista televisada que logró emocionar a Yosleidis Jorrín Hernández, natural de Güira de Macurijes.

Yosleidis fue aceptada desde 1998, cuando tenía 16 años, como miembro del Club de Fans de Laura Pausini (LPFC por sus siglas en inglés) e inició una suerte de correspondencia con este grupo de seguidores.

“Desde una de las primeras veces que comenzaron a escucharse sus temas en Cuba, con canciones como Soledad y Se fue, quedé encantada con su trabajo; ello sucedió aproximadamente en el 1996. Yo tendría 16 años cuando en un programa musical que era presentado por Marta Verónica Marcel ofrecieron la dirección postal del Club de Fans de Laura”, relató la matancera.

Ahí fue cuando decidió enviarles una carta, que fue respondida un año después por la presidencia del Club, con sede en Solarolo, Rávena, lugar donde nació Pausini. “Me puse muy feliz, le mostré la correspondencia a mis amistades y familiares y aún la conservo junto a las otras cartas”, sostuvo.

“En otra de ellas me comunicaron que podía pertenecer al Club de Fans Laura Pausini, solo tenía que enviar mis datos personales”. Según explicó Yosleidis para los fans de otras naciones existían más requisitos, como comprar un disco, pero, al parecer, por las limitaciones económicas de la Isla tenían más condescendías con los cubanos.

En la próxima correspondencia le enviaron un carné de miembro del club, el que se enumera 16 404; además de un catálogo y fotos. Hasta el día de hoy, Yosleidis colecciones cada objeto, temas y discos que puede adquirir relacionado con la artista.

Con temor a parecer sensacionalista, la matancera confiesa que hace dos años, cuando sufrió una crítica situación de salud, Laura Pausini le sirvió de aliento para sobreponerse de la gravedad.

“Al principio no quería contar esto, pero cuando estuve en terapia intensiva, al borde de la muerte, tuve como una visión que anunciaba que pronto iba a ver a Laura Pausini. Era como un mensaje que me invitaba a luchar por mi vida para poder verla”, aseveró la fan cubana.

Y así fue, el pasado 26 de junio Yosleidis pudo estar a solo 30 metros de ella en el concierto que ofreció junto a Gente de Zona y otros artistas en La Habana, a donde fue desde un día antes.

“El martes llegué a la Ciudad Deportiva desde las dos de la tarde y a alrededor de las doce de la noche fue cuando Laura Pausini salió al escenario. Estuve esperando allí por horas, soporté el sol y la lluvia, pero valió la pena, porque pude estar cerca, pude verla”.

Todavía a la cubana le quedan sueños pendientes, quiere conversar con Laura, aunque sea un momento, y poder tener su autógrafo. “Ella me ha inspirado mucho, sus canciones me han ayudado a crecer, a seguir adelante. Así como se titula uno de sus temas, Laura me ha ayudado a buscar la meta de mi viaje”, sentenció.