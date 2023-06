Laura Pausini: Persona del Año de los Latin Grammy 2023

En reconocimiento a su "carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón" Laura Pausini fue nombrada como Persona del Año de este 2023 por los Latin Grammys.

Al dar a conocer la noticia, la Academia de Grabación se refirió a que "su pasión en la interpretación la ha llevado a tener éxitos mundiales en seis idiomas diferentes".

El galardón no puede llegar en mejor momento para la intérprete italiana, quien está celebrando los 30 años de trayectoria musical.

Emocionada y agradecida se mostró la artista en sus redes con un vídeo compartido con sus seguidores.

"Voy a intentar grabar este video sin llorar. Recibir la noticia de que la Academia Latina de la Grabación me ha elegido como persona del año 2023 es algo que me llena de mucha, muchísima emoción y orgullo" comienza el vídeo subido a Instagram.

"Recibirlo justo cuando estoy cumpliendo 30 años de carrera le da un valor muy grande y significativo en mi vida y en la de cada una de las personas que me han acompañado durante mi recorrido. Decir 30 años sobre los escenarios es muy fácil, pero todos sabemos que esta industria es muy hermosa pero requiere de mucha fuerza, mucho sacrificio, amor por lo que haces y coraje para permanecer en ella. Entonces me siento muy afortunada de que mi familia no haya soltado mi mano en ningún momento, que, sobre todo mi público, me ha abrazado desde el minuto uno, que mis colegas siempre me han arropado y tratado con mucha estima, mucho amor y respeto", continúo pletórica de felicidad.

"Gracias de corazón a la Academia y a todos por regalarme esta ilusión gigante, mágica, única, maravillosa como la vida es. Nos vemos en Sevilla, no veo la hora y muchas gracias" cerró su mensaje, donde también dio las gracias en su idioma natal, el italiano.

Será el próximo 16 de noviembre, cuando Laura Pausini recoja su reconocimiento como Persona del Año de los Latin Grammy 2023.

Este año, por primera vez, la ceremonia se celebrará fuera de Estados Unidos, en particular, en la ciudad española de Sevilla.

En la edición de 2022, el reconocimiento de Persona del Año fue concedido a Marco Antonio Solís.

Laura Pausini: 30 años de carrera musical

Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 en Solarolo, provincia de Rávena, Italia. A los 18 años participó en el Festival de la Canción de Sanremo, donde ganó el primer lugar con la canción "La solitudine" y comenzó su imparable ascenso a la fama internacional.

Después de ganar en Sanremo, llegó su álbum debut homónimo, Laura Pausini, que fue un gran éxito en Italia y varios países de habla hispana. Desde entonces, ha lanzado una veintena de álbumes de estudio.

A lo largo de su trayectoria musical -en la que ha interpretado temas en italiano, español, inglés y francés- ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

En reconocimiento a su trayectoria ha recibido numerosos premios como varios Grammy Latinos, Premios Billboard de la Música Latina y World Music Awards. Ha realizado giras internacionales y actuado en importantes escenarios, como el Estadio San Siro en Milán o el Madison Square Garden en Nueva York.

Además ha colaborado con otros artistas de renombre internacional como Andrea Bocelli, Michael Bublé, Alejandro Sanz, James Blunt, Marc Anthony, Kylie Minogue, entre otros, y ha participado de bandas sonoras de películas y telenovelas.

La intérprete de 49 años, considerada una de las artistas italianas más exitosas de todos los tiempos, tiene una hija, Paola Carta, de 10 años, junto a su pareja Paolo, con quien contrajo matrimonio en marzo pasado, tras 18 años de relación.